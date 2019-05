Un nuovo fidanzato per Daria Bignardi | baci appassionati con Stefano | FOTO

Ho chiuso coi ritocchini estetici! Asia Nuccetelli ha un nuovo fidanzato : La figlia di Antonella Mosetti, ospite di Barbara D'Urso a 'Pomeriggio Cinque', ha rivelato di non essere mai stata depressa dopo la fine della sua storia con Gianfranco Battistini. Ora ha un nuovo amore e ha chiuso per sempre con la chirurgia estetica. La figlia 22enne di Antonella Mosetti è più in forma che mai, cosa che la conduttrice non ha mancato di farle subito notare. La ragazza ha risposto che è tutto merito dell’amore.--È infatti ...

Claudia Gerini - chi è il nuovo fidanzato. Lei cede : “Sì - sono innamorata” : Claudia Gerini è raggiante accanto al suo nuovo amore: l’attrice romana, archiviata la relazione con il giovane attore Andrea Preti, di 17 anni più giovane di lei, è rimasta sola per un po’ di tempo. Impegnata sul set (il 6 giugno sarà al cinema con il film “A mano disarmata”, in tv è tra i protagonisti della serie “Suburra 2”), si è goduta la vita insieme alle due figlie, Rosa, 15 anni, avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, e Linda, 9 anni, ...

Claudia Gerini : le prime parole sul nuovo fidanzato Simon : Claudia Gerini parla per la prima volta del nuovo fidanzato Claudia Gerini ha deciso di uscire allo scoperto. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 29 maggio, l’attrice ha ammesso di frequentare una persona. Un nuovo fidanzato con il quale la romana è stata già beccata nelle ultime settimane. Ma […] L'articolo Claudia Gerini: le prime parole sul nuovo fidanzato Simon proviene da ...

JWoww ha debuttato in pubblico con il nuovo fidanzato : il primo red carpet insieme : Ecco chi è il fidanzato della star di Jersey Shore The post JWoww ha debuttato in pubblico con il nuovo fidanzato: il primo red carpet insieme appeared first on News Mtv Italia.

“Ho un nuovo fidanzato”. Monica Bellucci confessa : “Ha 37 anni ed è un artista”. Chi è : le foto e la sua storia : Dimenticato Vincent Cassel, Monica Bellucci, una delle donne più belle che il mondo abbia mai generato, ha un nuovo fidanzato: il giovane francese Nicolas Lefebvre. Il nuovo compagno, gallerista e artista, ha 36 anni (lei 54) e si frequentano ormai dal 2017, sono coppia consolidata. Il più possibile lontano dai riflettori. L’attrice ha parlato per la prima volta della nuova relazione solo nel dicembre scorso, raccontando a Paris Match il suo ...

Asia Nuccetelli ha un nuovo fidanzato : è Astol - rapper ex Amici di Maria De Filippi : nuovo fidanzato per Asia Nuccetelli: la figlia di Antonella Mosetti ora sta con il rapper Astol, visto di sfuggita anche ad Amici di Maria De Filippi, che arriva dopo la fine del rapporto con il surfista Gianfranco Battistini, con il quale sembrava in procinto addirittura di sposarsi. Invece niente di fatto, la storia è terminata ed è arrivato il rapper Astol, con cui la Nuccetelli ha messo in piedi una nuova relazione che pare andare a gonfie ...

Nina Dobrev : quante tenerezze con il nuovo fidanzato al festival di Cannes : Starebbero insieme da inizio anno The post Nina Dobrev: quante tenerezze con il nuovo fidanzato al festival di Cannes appeared first on News Mtv Italia.

Asia Nuccetelli dopo le nozze saltate ha un nuovo fidanzato : Astol : Asia Nuccetelli: dal matrimonio saltato al nuovo fidanzato. Ora il suo cuore batte per il rapper Astol: la coppia è sbocciata all’ombra del Colosseo Asia Nuccetelli e il giovane rapper Astol si sono fidanzati. La notizia del nuovo amore è giunta dai diretti interessati che sono apparsi sui social assai intimi e passionali. La coppia […] L'articolo Asia Nuccetelli dopo le nozze saltate ha un nuovo fidanzato: Astol proviene da Gossip e ...

GF 16 : la De Andrè forse tradita di nuovo - il suo fidanzato beccato con una ragazza : La sedicesima edizione del Grande Fratello sta avendo numerosi colpi di scena anche al di fuori della casa più spiata d'Italia. Nelle scorse settimane Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De Andrè, sembrava che stesse per tradire la nipote di Fabrizio De Andrè, ma grazie ad un incontro tra i due la questione sembrava essersi risolta. A quanto pare però non è così. Giorgio Tambellini potrebbe aver tradito Francesca De Andrè Secondo numerose ...

Elisabetta Gregoraci : nuovo show e aria di crisi col fidanzato - gossip : Elisabetta Gregoraci: nuovo programma, ma aria di crisi col fidanzato, il gossip Elisabetta Gregoraci sarebbe stata ‘ingaggiata’ nella squadra di Quelli che il Calcio in vista della prossima stagione televisiva. L’ex moglie di Flavio Briatore andrebbe a rimpolpare il team che al momento vede protagonisti Luca e Paolo e Mia Ceran. Questo lo spiffero che ha […] L'articolo Elisabetta Gregoraci: nuovo show e aria di crisi col ...

Elenoire Casalegno pizzicata con il nuovo fidanzato : il gossip : Elenoire Casalegno ritrova l’amore: il nuovo fidanzato della conduttrice, lo spiffero del gossip Elenoire Casalegno è tornata in love. Questo almeno quello che sussurra la rivista Spy che ha pizzicato la conduttrice televisiva con quella che pare essere la sua ultima fiamma. Ma chi è il nuovo fidanzato? Lo spiffero parla di un architetto la […] L'articolo Elenoire Casalegno pizzicata con il nuovo fidanzato: il gossip proviene da ...

Claudia Gerini - svelata l’identità del nuovo fidanzato : il gossip : Claudia Gerini, svelata l’identità del nuovo fidanzato: ecco chi è, il gossip Claudia Gerini pare proprio che si sia tuffata a capofitto in una nuova love story. Questo almeno quel che hanno raccontato le paparazzate di Diva e Donna che qualche giorno fa ha immortalato l’attrice a Roma mentre baciava per strada un misterioso uomo, […] L'articolo Claudia Gerini, svelata l’identità del nuovo fidanzato: il gossip proviene da ...

Valeria Marini presenta il nuovo fidanzato Gianluigi e difende Pamela Prati : Il nuovo fidanzato di Valeria Marini è Gianluigi Martino Valeria Marini è di nuovo innamorata. Dopo la storia finita a Temptation Island Vip con Patrick Baldassari e il breve flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez, la soubrette è di nuovo felice accanto a Gianluigi Martino. Lui è 19 anni più piccolo […] L'articolo Valeria Marini presenta il nuovo fidanzato Gianluigi e difende Pamela Prati proviene da Gossip e Tv.

Claudia Gerini bacia un uomo misterioso : è il suo nuovo fidanzato? : Claudia Gerini ha un nuovo fidanzato? Le foto di Diva e Donna Claudia Gerini ha un nuovo fidanzato? L’attrice si professa single da tempo ma le ultime foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna sembrano dimostrare il contrario. La star di tante fiction e film made in Italy è stata pizzicata a Roma, mentre bacia […] L'articolo Claudia Gerini bacia un uomo misterioso: è il suo nuovo fidanzato? proviene da Gossip e Tv.