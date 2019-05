Un libro per denunciare la barbarie che avviene nel Mediterraneo

Marie Kondo scriverà un libro per bambini : Il fenomeno di Marie Kondo sembra essere inarrestabile. Dopo essere divenuta celebre in tutto il mondo a partire dal 2011 grazie al suo bestseller Il magico potere del riordino (edito in Italia da Vallardi), l’esperta giapponese che insegna come migliorare la propria vita facendo ordine e liberandosi del superfluo ha fatto nei mesi scorsi un ulteriore salto di notorietà grazie alla serie Netflix Tidying Up. Ma ora è pronta a tornare alla ...

Rigopiano colpa di un terremoto! Rabbia dei familiari per l’errore in un libro di scuola : La tragedia di Rigopiano del 18 gennaio 2017? colpa di un terremoto che ha fatto distaccare la valanga che ha investito l'hotel di Farindola. E' quanto riportato su un libro di scuola media edito dalla Paravia gruppo Pearson che sta facendo indignare i familiari delle vittime della tragedia perché contenente due errori: il primo è l'omissione di ogni responsabilità umana e il nesso di causa-effetto dato per certo tra sisma e slavina; il secondo ...

Mantova - la maestra autrice del libro hard arrestata per stalking al sindaco : Lorenza Buzzaga, già indagata per diffamazione, è nota in città per la pubblicazione del volume “50 e più sfumature di giallo”. Aveva preso di mira anche il capogruppo di Forza Italia

Il metodo Jill Cooper - in un libro i segreti per rallentare l'invecchiamento : L'esperta di fitness e personal trainer dei vip raccoglie le più recenti ricerche e le applicazioni pratiche che ha messo a...

Per scettici - amanti delle stelle e cuori erranti arriva il libro di Silvia Casini “L’Astro Narrante” : Guida astrologica con consigli psicologici, grafologici, musicali e cine-letterari, enogastronomici, di home décor e segreti astronomici. 12 libricini, uno per ogni segno zodiacale, dalla grafica accattivante e tutti da collezionare! Ogni libro contiene: EMOZIONI ASTRALI A cura di Kelly Ardens. Tratti psicologici e caratteristiche emotive del segno. PER ASPERA AD ASTRA A cura di Maria Carla Zampieri. Simbolismo grafico e astrale del ...

Tre anni - tre mesi e tre giorni per avere una figlia come omogenitori. "Tutto quello che c'è voluto" - il secondo libro di Giuseppina La Delfa : Dopo “Peccato che non avremo mai figli”, pubblicato nel 2018, Giuseppina La Delfa, vicepresidente di Nelfa, il Network delle associazioni di genitori LGBTQI* europee, manda alle stampe “Tutto quello che c’è voluto”, (Aught! Edizioni, gruppo alterego), il secondo volume di una trilogia che ripercorre, attraverso il suo percorso personale e in seguito politico, la storia ...

Salone del libro - l’antifascismo per il consigliere Rai non ha senso. Il M5s ‘antifà’ cosa ne pensa? : Il fascismo non tornerà. Resterà il trastullo di qualche smandrappato che fa il saluto romano tra qualche torcia, a Predappio o alla rotatoria di piazzale Loreto. Il fascismo non tornerà. Lo dice il più grande storico vivente del fascismo, Emilio Gentile, in un Libro (Chi è fascista, Utet) che si spera non finisca strumentalizzato nella lotta nel fango del Salone del Libro che ha trasformato le fondamenta della democrazia e della Repubblica – il ...

Salone del libro - Francesca Totolo 'Censurata perchè parlo delle Ong' : "Cerco disperatamente un missionario impegnato in Africa per organizzare un dibattito (anche polemico) sul business della accoglienza”, spiega ad Affaritaliani.it Francesca Totolo che... Segui su affaritaliani.it

"Hanno escluso Altaforte per attaccare il ministro". Parla l'autrice del libro su Salvini : "La polemica su Altaforte si è scatenata prima delle dichiarazioni di Francesco Polacchi (editore di Altaforte ndr), penso sia semplicemente un attacco strumentale al ministro Matteo Salvini, che si è fidato di me". Così Chiara Giannini, autrice del libro-intervista "Io sono Matteo Salvini" che stamattina a Torino ha partecipato alla presentazione del volume edito da Altaforte, casa editrice, vicina a Casapound, esclusa dal ...

Salone del libro - l’autrice dell’intervista a Salvini va allo stand Feltrinelli per protesta : visitatori cantano “Bella ciao” : A Torino, Chiara Giannini, l’autrice del libro intervista a Matteo Salvini, si è presentata al Salone del libro di Torino come segno di protesta nei confronti dell’estromissione della casa editrice Altaforte, vicina a Casapound. allo stand della Feltrinelli, la giornalista ha esibito il proprio volume ricevendo come risposta un coro “Bella ciao”intonato da alcuni visitatori. In mattinata Giannini aveva presentato il libro in un hotel del ...

Jovanotti superstar al Salone del libro di Torino con “Il gioco del mondo” : Al via nella Sala Oro del Salone Internazionale del libro, al Lingotto di Torino, l'incontro tra Jovanotti e lo scrittore Giordano Meacci. Non a caso il tema di quest'anno del Salone è "Il gioco del mondo", dal capolavoro di Julio Cortàzar, che è anche il titolo di un brano di Jova contenuto nell'album "Safari".Continua a leggere

Salone del libro - Caselli a Gomez : “Celebrazioni per Andreotti in Senato? Forma perversa di masochismo istituzionale” : “Le celebrazioni per Giulio Andreotti in Senato? Una perversa Forma di masochismo istituzionale“. Lo ha detto l’ex magistrato Giancarlo Caselli, intervistatoal Salone del Libro di Torino da Peter Gomez, direttore del Fatto.it e conduttore di “La Confessione” (Loft produzioni). “Il 7 volte presidente del Consiglio Andreotti è stato dichiarato colpevole e penalmente responsabile per aver commesso dino alla primavera del 1980 il ...

Matteo Salvini - la vergogna della sinistra : il passaggio del libro-intervista per cui gli danno del fascista : L'unica frase del testo riferita al fascismo serve a denunciare quanto quella ideologia sia ormai morta e sepolta. Ennesima conferma di come tutto il polverone sollevato in merito al libro-intervista a Matteo Salvini, pubblicato dalla casa editrice Altaforte, fosse infondato. Il volume Io sono Matte