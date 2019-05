Un laptop infestato dai più distruttivi virus della storia venduto all’asta per 1 | 3

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Un progetto provocatorio quello dell’opera d’arte venduta all’asta, on line a New York, intitolata “La persistenza del caos“. Ovvero un unSamsung NC10-14GB con sei tra ipiù pericolosi al mondo che hanno provocato danni per 95 miliardi di dollari. L’opera, ideata dall’artista cinese Guo O Dong, in collaborazione con la società di sicurezza informatica Deep Instinct (fornitrice dei malware) vuole essere il simbolo di una tra le principali minacce che incombono sull’umanità. “Abbiamo questa illusione per cui quello che accade nei computer non può influenzarci direttamente ma è assurdo“, ha dichiarto l’artista a The Verge. All’interno del vecchio edel 2008, con display da 10,2 pollici e sistema operativo Windows XP SP3, ci sono i malware “WannaCry” (forse il più celebra di ...

