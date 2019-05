Ultime ore calde in casa Milan | il punto di Gazidis sul futuro di Maldini e sul nuovo

calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Stagione che può essere considerata deludente per il, adesso inizia unprogetto dopo l’addio con l’allenatore Gennaro Gattuso. Rottura anche con Leonardo, non con Paolo, l’amministratore delegato Ivanha spiegato la situazione in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport”: “Leonardo ha deciso di lasciare e vivere nuove sfide. Avra’ sempre il mio grazie per cio’ che ha fatto. Gattuso è un uomo straordinario che ha portato la piena responsabilita’ della stagione sulle sue spalle. Forse anche troppo. Ha fatto una analisi e una scelta di grande onesta’: non ce la faceva a portare ancora questo peso” “La visione e’ chiara, togliere dalle zavorre finanziarie e rimetterlo nella giusta direzione, rendendolo un club moderno – spiega– Non abbiamo una ...

CarloCalenda : “Un uomo che non si interessa allo Stato noi (Ateniesi) non lo consideriamo innocuo ma inutile” (cit). Sono le ulti… - pietroraffa : Nelle ultime 48 ore sono ben 9 le imbarcazioni approdate in Italia, con 130 migranti. Ma #Salvini continua a parl… - Tikitakacanale5 : #Milan, le ultime dall'inviato @c_raimondi: 'Nelle prossime ore c'è da attendersi le dimissioni di Leonardo, arrive… -