Ultime Notizie Roma del 29-05-2019 ore 15 | 10

(Di mercoledì 29 maggio 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio della redazione Luigi in studio gli iscritti al Movimento 5 stelle sono chiamati a votare Domani dalle 10 alle 20 su Luigi Di Maio deve restare o no capo politico dopo il tonfo alle europee è lo stesso Di Maio a chiedere l’acconto a telematica prima assemblea dei parlamentari di stasera Io si annunciava come una resa dei conti interna non scappa nessuno e se c’è qualcosa da cambiare nel movimento lo si farà ha detto a differenza di alcuni non mi sono mai fermato avevo promesso di portare al governo il movimento Ci siamo riusciti ha rivendicato il leader pentastellato a Palazzo Chigi intanto Conte incontra i due vicepremier per avviare il confronto nel governo come andare avanti mai interferito sulle scelte del c.s.m. in particolare su quella del nuovo procuratore dilo ha detto l’ex ...

