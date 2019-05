Ultime Notizie Roma del 29-05-2019 ore 13 | 10

Ultime Notizie Roma del 29-05-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale l’appuntamento con il formazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura della politica flat Tax da 30 miliardi a regime decreto sicurezza e caso del viceministro rixi per il quale domani è prevista la sentenza sulle cosiddette spese pazze in regione liguria questi i punti del rilancio di Salvini sul Governo dopo il trionfo degli europei per la lega e 5 Stelle attaccano con Di ...

Ultime Notizie Roma del 29-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale studio Forti piogge e grandinate potenti raffiche di vento una nuova ondata di maltempo che sta interessando l’Italia in particolare la nuova perturbazione di origine nord-atlantica porta temporali Soprattutto sulle regioni settentrionali Emilia Romagna Lombardia Veneto le zone più colpite la protezione civile ha diramato per oggi un allerta rossa ...

Ultime Notizie Roma del 29-05-2019 ore 08 : 10 : Roma Daily News radiogiornale e mercoledì 29 maggio Buongiorno da Francesco Vitale flat da 30 miliardi decreto sicurezza lei stava sono i punti del rilancio di Salvini sul Governo forte del Trionfo delle europee fuori condannati attaccherò Movimento 5 stelle con Di Battista in merito al Sottosegretario della Lega in attesa di giudizio non mi sento commissariato assicuro Intanto con te oggi in aula al Senato il DDL sblocca cantieri i conti ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - Inps “tasso di sostituzione positivo” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Inps “tasso di sostituzione positivo” Intervistato da Luca Telese su Panorama, il presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha parlato di diversi argomenti, tra cui Quota 100, decreto dignità e reddito di cittadinanza. Elementi importanti, per non dire chiave della legislatura in corso, con uno spunto ulteriore per comprendere cosa rende più fiero Tridico: lo stato sociale, il welfare. Con le ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi Toninelli : altolà a Salvini su TAV - 29 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. altolà di Toninelli a Salvini sulla TAV. Il Ministro dell'Interno propone flat tax da 30 miliardi, 29 maggio 2019,

Calciomercato Inter - Ultime Notizie trattative : cessioni e acquisti : Calciomercato Inter, ultime notizie trattative: cessioni e acquisti Con il campionato appena terminato che ha sancito il quarto posto, e dunque l’accesso alla Champions League, è ora di parlare di Calciomercato. Calciomercato Inter: la vicenda allenatore Calciomercato Inter: nonostante sia riuscito a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, è questione di giorni prima che venga ufficializzato l’esonero ...

