Ultime Notizie Roma del 29-05-2019 ore 11 | 10

(Di mercoledì 29 maggio 2019)dailynews radiogiornale l’appuntamento con il formazione Buongiorno della redazione Gabriella in studio in apertura della politica flat Tax da 30 miliardi a regime decreto sicurezza e caso del viceministro rixi per il quale domani è prevista la sentenza sulle cosiddette le pazze in regione liguria questi i punti del rilancio di Salvini sul Governo dopo il trionfo delle europee per la lega e 5 Stelle attaccano con Di Battista e condannati fuori dal governo Renzi replica a Conte mi chiedere a un passo indietro non so se è il caso ti rispondo a Matteo Salvini deciderà lui intanto il premier assicuro di non sentirsi commissariato oggi in aula al Senato il DL sblocca cantieri l’ex presidente dell’associazione nazionale magistrati Luca Palamara indagato per l’ipotesi di corruzione a Perugia lo scrivono Repubblica e Corriere della Serasarebbe legata a quella di ...

