Uk | “le bufale di Boris Johnson hanno fatto vincere il sì Brexit” | e l’ex ministro

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Portato alla sbarra grazie a un crowdfunding per avere dichiarato insistentemente che il Regno Unito mandava ogni settimana 350milioni di sterline all’Unione europea. Una fake news che è stata determinante per la vittoria del referendum sulla Brexit. La vicenda che arriva in tribunale a Londra riguarda, exdegli Esteri britannico e capofila dei Brexiteers, che sarà convocato dai giudici con l’accusa di condotta scorretta nell’esercizio di un incarico pubblico. Cioè di avere mentito nel corso della campagna per il leave. A citarlo in giudizio è Marcus Ball, uomo d’affari di 29 anni, che grazie a un crowdfunding col quale ha raccolto 400mila sterline riuscirà a pagare il suo team legale per affrontaredavanti ai giudici. L’intervento dell’ex sindaco di Londra, considerato il frontrunner nella corsa per la successione alla premier ...

