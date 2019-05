UFO | marines li avvistano nei cieli della Florida e della Virginia | il Pentagono sapeva

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Sono cinque iche testimoniano la presenza di oggetti volanti non identificati nei. Il luogotenente Ryan Graves, afferma di aver visto la presenza continua di questi ospiti neiamericani tra il 2014 e il 2015. Nello spiegare le manovre a cui ha assistito, dice che la loro velocità è supersonica e quello che lo ha stupito di più è stata la loro capacità di fermarsi praticamente all’istante e di virare e ripartire rapidissimamente, con una accellerazione immediata. Secondo Graves nessun essere umano potrebbe sopravvivere ad un arresto e una accellerazione di tale entità. Rilasciano le loro osservazioni ai superiori e un’intervista al New York Times Dopo aver riferito le loro osservazioni ai propri superiori del, hanno rilasciato un’intervista al New York Times. Pur essendo abbastanza espliciti, nessuno dei cinqueha ...

