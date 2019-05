UFO | Elizondo | ex funzionario | rivela | ' Difesa indaga su oggetti volanti non identificati'

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Nelle ultime settimane è emersa la notizia che il Pentagono non avrebbe abbandonato le ricerche sugli "non". A quanto sembra, in ambito militare piloti e soldati si trovano spesso di fronte a "velivoli" dalle proprietà ignote, e ora è sempre più chiaro che le forze armate americane stanno cercando di comprendere cosa sia questo fenomeno. UFO e ricerca militare Ogni volta che si parla di UFO, sorge subito un sano scetticismo, poiché è difficile credere che gli omini verdi volino sulle nostre teste ogni giorno, da anni. E, proprio per questo, quando escono notizie riguardanti il fatto che il Pentagono o le forze armate in senso lato si interessino al fenomeno, si ha la sensazione della bufala. Tutto ciò, però, è dovuto in buona parte a un'incomprensione di fondo. "UFO" infatti non vuol dire necessariamente "Astronave extraterrestre", ma è un acronimo che sta ...

Stephen37722821 : RT @DisclosureTLiv: Italy.. Ufo, Alieni, Extraterrestri, Ovni, Advanced Aerospace Threat Identification Program, Pentagono, Luis Elizondo,… - DisclosureSac : RT @DisclosureTLiv: Italy.. Ufo, Alieni, Extraterrestri, Ovni, Advanced Aerospace Threat Identification Program, Pentagono, Luis Elizondo,… - FreemanStahl : RT @DisclosureTLiv: Italy.. Ufo, Alieni, Extraterrestri, Ovni, Advanced Aerospace Threat Identification Program, Pentagono, Luis Elizondo,… -