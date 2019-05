UeD | Ida Platano pensa al figlio | Riccardo pronto per una serata

lanostratv

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Idadopo Uomini e Donne: i dolci momenti con ilSamuele Idacontinua a raccontare la sua quotidianità sui social. La dama protagonista delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne ha mostrato sui Instagram Stories la sua cena, la lasagna preparata per ilSamuele e il momento della buonanotte. L’ex diGuarnieri ha raccontato una giornata fatta di lavoro e famiglia, dove ildi sette anni resta al primo posto. Ida, come visibile nella foto in basso, ha fatto addormentare il, stringendolo a se. Un momento intimo di vita privata che ha emozionato i suoi followers su Instagram. Poche ore fa la protagonista di UeD ha mostrato il suo risveglio, l’impegno in negozio, e non ha perso tempo per mostrare i bei ragazzi che arrivano nel suo salone per un cambio look, o semplicemente aggiustare il taglio di capelli. ...

