U&D | anticipazioni del 30 maggio | Zelletta chiamato alla scelta tra Natalia e Klaudia

Anticipazioni U&D - la villa di Andrea : tra Klaudia e Natalia spunta una 'terza persona' : Mancano pochi giorni alla messa in onda in diretta della scelta di Andrea a Uomini e Donne: stando a quello che si vocifera in rete, dovrebbe essere giovedì 30 maggio la giornata in cui il bel pugliese prenderà la sua decisione finale. Sul portale Witty Tv, però, è stata pubblicata una piccola anteprima video di quello che è successo in villa tra il tronista e le sue due corteggiatrici: ad un certo punto, Zelletta informa Natalia e Klaudia che, ...

U&D - anticipazioni di oggi : Gemma felice con Mario - scontro tra Ida e Riccardo : Il trono over di Uomini e donne sta giungendo al termine e oggi 27 maggio 2019 su canale 5, andrà in onda il penultimo appuntamento stagionale dedicato a dame e cavalieri. Dal 29 maggio infatti, stando alle anticipazioni, sarà dato spazio alle scelte dei tronisti, che concluderanno ufficialmente non solo il loro percorso ma anche la stagione di Uomini e donne. Dalla prossima settimana infatti, al posto del dating show di Maria De Filippi, ...

Anticipazioni U&D - Angela delude Alessio : 'Sceglierti oggi sarebbe un ripiego' : oggi 24 maggio va in onda l'ultima puntata settimanale dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Si tratterà anche dell'ultimo appuntamento prima delle scelte dei tronisti Angela Nasti, Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta che concluderanno il loro percorso televisivo a fine maggio. Come annunciato da Raffaella Mennoia su Instagram, le decisioni definitive verranno prese in studio in diretta per evitare la fuoriuscita di Anticipazioni. Le date ...

Anticipazioni U&D oggi : Klaudia accusa Zelletta di aver già fatto la scelta nel suo cuore : Il dating-show Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi su Canale 5 è quasi giunto al termine per questa stagione. La prossima settimana i tre tronisti effettueranno in diretta le rispettive scelte. Intanto oggi, 23 maggio, andrà in onda un'altra puntata, durante la quale le attenzioni si focalizzeranno soprattutto su Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià. Il bel tarantino, in particolare, si mostrerà ancora piuttosto indeciso con le sue ...

Anticipazioni U&D - Riccardo ammette di non amare Ida - lei esplode in un pianto e scappa : Ieri, martedì 21 maggio, si sono effettuate delle nuove registrazioni del trono over di Uomini e Donne. Ormai siamo alle battute finali, per questo motivo tutti i nodi stanno per venire al pettine. Dopo il consueto teatrino tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, la conduttrice ha chiamato in studio Ida e Riccardo. I due protagonisti, nel corso della messa in onda di ieri pomeriggio, avevano deciso di lasciare la trasmissione insieme. In seguito ad ...

Anticipazioni U&D : le scelte del Trono classico saranno in diretta : Secondo le ultime Anticipazioni del Trono classico di Uomini e Donne (il people show di Mediaset, in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi), ci sono delle novità e dei cambi di programma per quanto riguarda le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia. Quest'anno le scelte non saranno registrate e trasmesse il 27 maggio come affermato in precedenza, ma verrano trasmesse in diretta televisiva. Inoltre, c'è ...

Anticipazioni U&D : ritorno alle origini - le scelte si faranno in diretta : È di qualche ora fa una notizia che riguarda il dating show di Mediaset Uomini e Donne e che sta entusiasmando i fan del programma. Nell'ultimo periodo si è discusso molto su quando Giulia Cavaglià, Angela Nasti e Andrea Zelletta faranno la tanto attesa scelta, anche se c'è da considerare che i tre tronisti sembrano ancora piuttosto indecisi. Ad ogni modo, proprio di recente è stata diffusa la notizia che in tanti aspettavano. Le scelte avranno ...

Anticipazioni U&D : Gemma e Mario in intimità - la Platano in lacrime : Si avvicina la fine di un'altra stagione del dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Il 21 maggio è avvenuta l'ultima registrazione del programma riguardante le vicende del trono over e che vedremo in onda nei prossimi giorni. Non sono ovviamente mancati i colpi di scena, tra litigi, addii e baci molto romantici. Protagonisti di questa puntata sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri che fin dalle precedenti puntate avevano ...

U&D anticipazioni - la Mennoia annuncia che le scelte saranno in diretta : Da poche ore sul web è trapelata una notizia che sta entusiasmando i fan. In tutto questo periodo non si è fatto altro che discutere su quando i tre tronisti di Uomini e Donne avrebbero compiuto le loro scelte. Nel corso della giornata di ieri, su alcuni portali di gossip è stata diffusa la notizia che i giorni delle registrazioni delle tre scelte sarebbero stati il 29, 30 e 31 maggio. Dopo congetture e supposizioni, la caporedattrice del talk ...

Anticipazioni U&D : Ida piange e chiude con Riccardo - Gemma si bacia con Mario : Arrivano nuove Anticipazioni dallo studio di Uomini e donne dove, in queste ore, è stata registrata l'ultima puntata del trono over che vedremo in onda nel corso della prossima settimana di messa in onda del dating show di Maria De Filippi. Una puntata che sarà un po' la resa dei conti finali per alcuni dei protagonisti che hanno tenuto compagnia agli spettatori da casa in tutte queste settimane. Tra i colpi di scena vi segnaliamo quello ...

Anticipazioni U&D - la rivelazione di Raffaella : 'Le tre scelte finali andranno in diretta' : Uomini e donne, il popolare dating show dei sentimenti di Canale 5, sta per avviarsi verso il gran finale di questa edizione e l'attesa maggiore è tutta incentrata su quelle che saranno le scelte dei tre attuali tronisti in carica (Angela, Giulia e Andrea). I fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi si chiedono se avremo modo di vedere delle nuove scelte in villa così come sono state le ultime trasmesse quest'anno oppure se si tornerà ...

Anticipazioni U&D : le scelte di Andrea - Giulia e Angela registrate in tre giorni diversi : Dopo aver anticipato che l'ultima registrazione dell'anno di Uomini e Donne era fissata per lunedì 27 maggio, "Vicolo delle News" ha aggiornato i suoi lettori su un cambiamento dei piani stabilito dalla redazione. Stando a quello che si legge sul web in queste ore, le scelte di Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti avverranno in tre puntate differenti, registrate tra il 29 e il 31 maggio. Non si sa ancora se le decisioni finali dei ...

Anticipazioni U&D - puntata del 21 maggio : la Platano e Guarnieri ai ferri corti : Il trono over di Uomini e donne non risparmia certo emozioni e colpi di scena, come il ritorno di Ida Platano in trasmissione su espressa richiesta del suo ex Riccardo Guarnieri. Nella puntata in onda questo pomeriggio su Canale 5, vedremo che i due si ritroveranno a discutere al centro dello studio di Maria Filippi, con la dama bresciana che accuserà il cavaliere tarantino di non fare nulla per riconquistarla, smentendo di fatto quanto ...

Anticipazioni U&D : Zelletta indeciso - Natalia abbandona la villa : Lo scorso weekend sono iniziate le registrazioni delle scelte dei tronisti di Uomini e Donne, il people show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La prima scelta registrata è quella del tronista pugliese Andrea Zelletta che ha trascorso il fine settimana in villa con le due corteggiatrici Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska. Secondo le prime Anticipazioni sono successe tante cose degne di nota che vanno sicuramente ...