Ubriaco spara a passanti Si arrende con telefonata del maresciallo del paese

ilgiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Aurora Vigne Con le accuse di tentato omicidio e porto e detenzione illegale di armi, i carabinieri hanno arrestato ieri pomeriggio in una frazione del comune di Sansepolcro (Arezzo) Erae ha iniziato are aicon il suo fucile. Una strage sfiorata quella che ha avuto luogo a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. E così i carabinieri hanno arrestato ieri il 44enne che ha esploso dalla propria abitazione alcuni colpi di fucile ad altezza uomo nei confronti di due, rimasti fortunatamente illesi. L'accusa è quella di tentato omicidio e porto e detenzione illegale di armi. A quanto si apprende, a scatenare la furia dell'uomo potrebbe essere stato il ritiro della patente, ma sui motivi delle indagini sono ancora in corso. Inoltre, l'uomo al momento del folle gesto era probabilmente. Il 44enne poi si è asserragliato dentro il suo appartamento, ...

IzzoEdo : RT @LaStampa: Al 44enne di Sansepolcro (Arezzo) era stata sospesa la patente. - fabbri333 : Ubriaco, spara ai passanti dalla finestra. Si arrende dopo una telefonata con il maresciallo del paese @LaStampa - gia___p : RT @AngeloTani: Una strage sfiorata Sono pervenuti tweet di condanna da parte del truce? Accade ad #Arezzo: i carabinieri hanno arrestato… -