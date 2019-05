Turismo sostenibile | concluso a Ragusa Ibla il corso di formazione

Turismo sostenibile - formazione in provincia di Ragusa : Dal 21 al 28 maggio, al via in provincia di Ragusa il percorso di formazione gratuito sul Turismo sostenibile organizzato da Svi.Med. Onlus

Enea : Al via cluster 'Basilicata Creativa' per Turismo sostenibile : ' Enea intende contribuire al cluster soprattutto nel campo del turismo sostenibile , guardando allo sviluppo del territorio in un'ottica di economia circolare e creando …

Turismo sostenibile - 5 case green in cui alloggiare per una vacanza a basso impatto ambientale : Non più solo lusso, avventura e comodità: anche i viaggiatori in cerca di vacanze da mille e una notte sono sempre più attenti al rispetto per l'ambiente. Lo rivelano i dati più che incoraggianti legati allo sviluppo in questi anni del Turismo sostenibile, e lo ribadisce Home Exchange, che in vista della Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile ha deciso di mettere in risalto alcune tra le case più green presenti ...