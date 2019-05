Trovato deposito etichette false | sequestri per 400mila euro

romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Roma – Scoperto dalla Polizia locale di Roma Capitale undel falso nella zona del Pigneto: 23.000 marchi contraffatti di note aziende della moda e del lusso e alcuni articoli gia’ pronti per la vendita. Le indagini, avviate gia’ nei mesi scorsi dagli Agenti della Polizia locale del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e della Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) sulla filiera del commercio abusivo, hanno portato all’individuazione del magazzino: circa 23.000pronte per essere attaccate a borse, scarpe, accessori e trasformare cosi’ normali articoli in prodotti contraffatti dal valore di oltre 400.000. Trovate anche alcune merci gia’ pronte per essere vendute su strada. L’intervento, e’ scattato questa notte, al culmine di un’attivita’ di monitoraggio iniziata dagli operanti dopo il rintraccio di ...

