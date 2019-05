Trasparenza della comunicazione | tra i club di Champions Juve 3ª e Inter 14ª

Doppio binario sulla Via della seta : « Trasparenza » ma senza spiegazioni : Si tratta di un'eccezione, non della regola, sostengono gli analisti del think-tank Centre for Global Development di Washington, che hanno censito 3.000 progetti cinesi nel mondo e hanno rilevato che,...

Via della Seta - Xi promette apertura e Trasparenza : L'iniziativa Belt and Road, la nuova Via della Seta, per la connessione infrastrutturale di Asia, Europa e Africa "non e' un club esclusivo" e sara' di beneficio "a tutti i partecipanti" con "trasparenza e sostenibilita'". Cosi' il presidente cinese, Xi Jinping, ha presentato l'ambizioso progetto all'apertura a Pechino del secondo Belt and Road Forum dedicato all'iniziativa da lui stesso lanciato nel 2013, a cui parteciperanno, tra gli altri, ...