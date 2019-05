Trapani | scritte oscene contro Paola Iracani per la cessione della società

calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) La Liberty Lines e la famiglia Morace sono vicine al presidente del CdA,, “oggetto di vergognosi e inqualificabili insulti legati alla vicenda relativa alladelCalcio“. E’ quanto si legge in una notacompagnia di navigazione. Nella notte sono comparse sui muricittà, prontamente rimosse, nei pressi dell’abitazione del dirigente trapanese. “Abbiamo denunciato i fatti alle autorità – aggiunge la nota – e faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per tutelare la dignità e il buon nome di, validissima professionista alla quale peraltro la tifoseria trapanese dovrebbe essere grata per il lavoro svolto negli ultimi anni alla guidasportiva. Già da alcuni giorni, purtroppo, in città si respira un clima pesante, ben diverso da quello che ha ...

