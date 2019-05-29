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Traffico Roma del 29-05-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 29-05-2019 ore 10 | 30 VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 09:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO ...

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Traffico Roma del 29-05-2019 ore 10:30 (Di mercoledì 29 maggio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 09:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO  E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. CODE PER Traffico SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA  ALLA VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE ALL’ALT DELLA FLAMINIA  E TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE Traffico RALLENTATO  SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DAL RACCORDO A TRATTI ALLA TANGENZIALE EST. SU QUEST’ULTIMA CODE DA VIA DEI  MONTI DI PIETRALATA A VIALE DELLO STADIO OLIMPICO VERSO IL FORO ITALICO E CODE IN DIREZIONE DN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA  A VIA SALARIA E DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA MARSALA CON RALLENTAMENTI AL SOTTOPASSO TURBIGO Traffico INTENSO SULLA PONTINA DA SPINACETO ...
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