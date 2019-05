Traffico Roma del 29-05-2019 ore 10 | 30

romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) VIABILITÀMERCOLEDÌ 29 MAGGIOORE 09:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLAFIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. CODE PERSUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE ALL’ALT DELLA FLAMINIA E TRA LAFIUMICINO E LA VIA DEL MARERALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO DAL RACCORDO A TRATTI ALLA TANGENZIALE EST. SU QUEST’ULTIMA CODE DA VIA DEI MONTI DI PIETRALATA A VIALE DELLO STADIO OLIMPICO VERSO IL FORO ITALICO E CODE IN DIREZIONE DN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA MARSALA CON RALLENTAMENTI AL SOTTOPASSO TURBIGOINTENSO SULLA PONTINA DA SPINACETO ...

