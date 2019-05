Traffico Roma del 29-05-2019 ore 09 | 00

romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) VIABILITÀMERCOLEDÌ 29 MAGGIOORE 08:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLAFIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLAINA VERSO L’EUR. ILE’ GIA INTENSO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA DALLA DIRAMAZIONESUD ALLA VIA APPIA. EALL’ALT DELLA AURELIA E TRA LA VIA DEL MARE E LA COLOMBO IN CARREGGIATA ESTERN, ALL’ALTEZZA DELLA FLAINIA NELLE DUE DIREZIONIIN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. SU QUEST’ULTIMA CODE DA VIA NOMENTANA A CIA DELLA MOSCHEA UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA MARSALA CON RALLENTAMENTI AL SOTTOPASSO TURBIGO RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE, IN PARTICOLARE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A TRATTI FINO A PIAZZA IRNERIO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE ...

