Tra campi | amore | sogni e stricnina

Roland Garros – Simona Halep batte Ajla Tomljanovic : la campionessa in carica lascia un set per sTrada ma approda ai 32esimi : Simona Halep accede ai trentaduesimi di finale del Roland Garros: la tennista romena supera in 3 set l’australiana Ajla Tomljanovic La campionessa in carica del Roland Garros fa finalmente il suo esordio. Simona Halep scende in campo sulla terra rossa di Parigi e lo fa con un successo. La tennista romena, numero 3 al mondo, supera in 1 ora e 37 minuti l’australiana Ajla Tomljanovic, numero 47 del ranking mondiale femminile. Halep vince ...

Allenatore Juventus - Klopp : “La Serie A è un campionato molto atTraente - guardo le partite e considero l’Italia un Paese bellissimo” : Nel media-day del Liverpol in vista della finale di Champions League, Jurgen Klopp ha parlato delle voci che lo vorrebbero alla Juventus. Il tecnico tedesco non ha escluso un suo approdo in Italia, confermando le indiscrezioni che CalcioWeb porta avanti da oltre una settimana, ai microfoni di Sky Sport: “La Serie A è un campionato molto attraente. L’Italia è un Paese bellissimo, guardo le partite e considero interessante il ...

Campionato Italiano Senior Motocross – Tragico incidente a Cavallara : perde la vita il pilota Raffaele Mazzola : Tragico incidente a Cavallara durante la quarta prova del Campionato Italiano Senior di Motocross: perde la vita il pilota Raffaele Mazzola. Manifestazione annullata Grave incidente a Cavallara nel corso della manifestazione valevole come quarta prova del Campionato Italiano Senior di Motocross. Nel corso del primo giro di una manche, il pilota Raffaele Mazzola è caduto in un salto. Immediato l’intervento del personale sanitario che ...

Ginnastica artistica - Campionati Italiani di Categoria 2019 : Sara Ricciardi vince Tra le seniores - che show di Angela Andreoli. Risultati e podi : Al PalaCannizzaro di Aci Castello (in provincia di Catania) sono stati assegnati i titoli nel concorso generale dei Campionati Italiani di Categoria di Ginnastica artistica. Sara Ricciardi era la grande favorita per il successo tra le seniores (fascia 2) e l’atleta della Corpo Libero Gym Team Padova è riuscita a imporsi battendo Clara Colombo (Juventus Nova Melzo) e Caterina Vitale (Ionica Gym Catania): alla competizione erano assenti le ...

?Autobomba in sTrada - notte di paura : Scampia rivive l?incubo della faida : notte di paura a Scampia dove per qualche ora si è creduto di ritornare d?improvviso ai tempi delle guerre tra clan. Intorno alle due, nella notte tra mercoledì e giovedì,...

Gli allenatori e le Academy che Trasformano i tennisti in campioni : Nick Bollettieri ha fatto scuola, nel verso senso della parola. La sua Academy di Bradenton, nata nel 1978 in Florida con la filosofia del “corri e tira”, la ripetitività del gesto, l'essenzialità del gioco da fondocampo, sull'asse servizio-dritto, con la volontà, l'abnegazione, l'allenamento in campo e il palestra, hanno segnato la strada non solo tecnica, tattica e atletica, ma anche organizzativa ed affaristica del coaching, dai primi gradini ...

F1 - la morte di Niki Lauda : in ricordo del campione austriaco la Rai Trasmetterà il film “Rush” stasera : La notizia odierna della scomparsa del tre volte campione del mondo di F1 Niki Lauda, all’età di 70 anni, ci ha scosso tutti. Un personaggio che, per il suo modo di essere e di fare, ha diviso, in base anche alle proprie scelte sportive nel Circus. Vincitore dei titoli iridati nel 1975, nel 1977 e nel 1984 con la Ferrari e la McLaren, il pilota austriaco ha rappresentato un’icona del motorsport per il suo essere calcolatore e ...

A Scampia l'innovazione Protom inconTra ragazzi Istituto Ferraris : Napoli, 20 mag. (Labitalia) - Un momento di dialogo per conoscersi, comprendersi e, insieme, raccon[...]

Volley - CIVITANOVA MAGISTraLE! Lube Campionessa d’Europa - Padroni del Continente : demolito lo Zenit Kazan - Champions League dopo 17 anni : CAMPIONI D’EUROPA! Padroni DEL Continente! Maestri Stellari, Profeti della Pallavolo, Dominatori Regnanti. CIVITANOVA ha vinto la Champions League 2019 di Volley maschile demolendo lo Zenit Kazan per 3-1 (16-25; 25-15; 25-12; 25-19) nella Finale giocata alla Max Schmeling Halle di Berlino e ha così completato la settimana perfetta: martedì sera aveva conquistato lo scudetto al termine di un’epocale rimonta contro Perugia nella gara-5 ...

Bundesliga - Bayern Monaco Campione di Germania : Travolto il Francoforte 5-1 - Borussia Dortmund secondo : Il Bayern Monaco si laurea Campione di Germania: i bavaresi liquidano 5-1 il Francoforte e staccano di 3 lunghezze il Borussia Dortmund vincente 0-2 sul campo del Monchengladbach Settimo titolo di fila e ventinovesimo in totale per il Bayern Monaco. La squadra bavarese si laurea Campione di Germania grazie alla vittoria per 5-1 ai danni dell’Entracht di Francoforte, staccando così di due punti il Borussia Dortmund, che invece ha ...

Il Bayern Monaco è campione di Germania : settimo titolo consecutivo Tra festa e le lacrime di Ribery [FOTO] : 1/8 AFP/LaPresse ...

Caduta Libera - la Trappola di Gerry Scotti per il campione Nicolò : torna l'ex fidanzata Valentina : Nell'ultima puntata di Caduta Libera su Canale 5 è andata in scena una trappola ben ideata da Gerry Scotti che ha fatto incontrare ancora una volta il campione Nicolò Scalfi con la sua ex fidanzata, Valeria Filippetti. L'amore tra i due era sbocciato proprio in quello studio, facendo sognare il pubb

Volley - Civitanova campione d’Italia : Fefè De Giorgi batte Lorenzo Bernardi nella sfida in panchina Tra gli allievi di Velasco : Una sfida ad alto livello giocata alla pari. Soltanto al quinto set di gara-5 della finale si è deciso il vincitore della Superlega di pallavolo maschile. Ha trionfato la Lube Civitanova, che si è presa la rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno battendo con un 3-2 i padroni di casa della Sir Safety Conad Perugia, detentrice del titolo. Opera di una squadra che ha saputo risollevarsi con l’arrivo in panchina di Ferdinando De Giorgi, ex ...