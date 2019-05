Torino | ritiro estivo a Bormio dal 13 luglio

Torino - Moretti annuncia il ritiro : “Domenica ultima gara - è il momento giusto” : Il difensore del Torino Emiliano Moretti annuncia l’addio al calcio giocato: “Domenica prossima sarà l’ultima volta in cui mi vestirò da calciatore, come ho detto ieri ai miei compagni. Io sono contento perché chiudo una parentesi importante, molto bella, della mia vita”. “Chiudo cosciente di stare ancora bene. Ringrazio il presidente e il mister per aver provato a convincermi ma credo che sia il momento ...

Milan - i motivi del ritiro punitivo : giocatori visti nei locali a notte fonda dopo la sconfitta di Torino : giocatori nei locali fino a notte fonda, ritardi in allenamento e liti: caos in casa Milan, ecco i motivi del ritiro punitivo voluto da Gattuso Situazione davvero complicata in casa Milan. Nell’ultimo turno di Serie A, i rossoneri si sono visti sfuggire dalle mani il quarto posto, ultimo valevole per la zona Champions League, crollando addirittura in settima posizione, attualmente fuori dall’Europa. Mister Gattuso, dopo essere ...