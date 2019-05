The Voice | Elettra Lamborghini senza freni | Sono sensitiva | cosa mia ha rivelato

Bufera su Gigi D'Alessio a The Voice : "Da un padre di famiglia ti aspetti altro" - : Mariangela Garofano A causa della scelta di eliminare Elisabetta e far proseguire Eliza, Gigi D'Alessio sta ricevendo molte critiche sui social, in particolar modo sul suo profilo Instagram, dove la figlia Ilaria è scesa in campo per difendere il padre Dopo la puntata di The Voice of Italy, sotto l’ultimo post Instagram del coach Gigi D’Alessio stanno fioccando commenti di delusione e disaccordo con l’ultima scelta fatta dal cantante ...

The Voice - Morgan diverte il pubblico cantando "Pem Pem" con l'ukulele - : Mariangela Garofano Durante un simpatico scambio di ruoli, i coach di The Voice of Italy si esibiscono interpretando un pezzo di uno dei colleghi. A Morgan tocca "Pem Pem" di Elettra Lamborghini e diverte il pubblico con l'ukulele Durante la puntata delle Battle, a The Voice of Italy i concorrenti si sfidano duellando contro un membro della propria squadra, scelto dai quattro coach. In un divertentissimo siparietto, i giudici si ...

Non ha lavoro - meritava di vincere! A The Voice Morgan contro Gigi D'Alessio : La puntata di The Voice of Italy si chiude con uno scontro tra due dei coach: a passare la Battle è Eliza G. contro Elisabetta Pia Ferrari. Morgan adirato per la decisione del collega, esprime la sua incredulità di fronte alla scelta di non far passare la ragazza, che al momento è senza lavoro.--La puntata di The Voice del 28 maggio si chiude con una polemica tra i due coach Morgan e Gigi D'Alessio. Già in precedenza durante la puntata, Morgan ...

The Voice 2019 : i 7 momenti da ricordare (e non) della sesta puntata. Scontro tra Morgan e Gigi D’Alessio - Elettra canta Altrove – Video : The Voice 2019 La sesta puntata di The Voice 2019 ha confermato che la vera forza del talent show di Rai 2 sono i coach, tanto distanti quanto in sintonia, al punto da offuscare spesso i talenti in gara. Tra Battle e penitenze, la scena è ancora tutta la loro. Ecco quali sono stati i momenti più significativi della serata. 1 – Nuovi abiti, nuova opening Coach e conduttrice si sono finalmente cambiati. E con i nuovi look (tutti in giacca e ...

The Voice - Morgan contro Gigi D’Alessio : “Mandi avanti una famosa e non una mamma di cinque figli?” : Nell’ultima puntata di The Voice è iniziata la “Battle” ed è stata una vera battaglia. Nella puntata dedicata agli scontri diretti all’interno dei team, che anticipa le semifinali di giovedì, i coach Morgan e Gigi D’Alessio non se le sono mandate di certo a dire in un’accesa discussione. A metterli l’uno contro l’altro è stata la “battaglia” tra Elisa Gaiotto, in arte Eliza G., e ...

«The Voice 2019» : volano stracci tra Morgan e Gigi D’Alessio : The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019Era inevitabile che prima o poi sarebbe successo, specie con due caratterini come i loro. Ed è così che Morgan e Gigi D’Alessio danno il via al primo vero battibecco di questa edizione di ...

