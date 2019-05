The Voice 2019 | Morgan canta Pem Pem di Elettra Lamborghini VIDEO

The Voice 2019 l’opening dei coach : Elettra - Morgan - Gigi e Guè aprono la puntata : The Voice 2019 i coach aprono la Battle con un medley delle loro canzoni (Video)Dopo la fase delle Blind Audition The Voice entra nel vivo, anche se mancano solo 3 puntate alla fine di questa edizione condotta da Simona Ventura. Nella puntata delle Battle i 4 coach Gue Pequeno, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Morgan hanno dovuto far sfidare tra loro i membri delle rispettive squadre e scegliere uno dei concorrenti per ogni sfida, ...

The Voice 2019 : Gigi D’Alessio canta Tuta di Felpa di Guè Pequeno (VIDEO) : The Voice 2019: Gigi D’Alessio canta “Tuta di Felpa”, una versione romantica della hit di Guè Pequeno (VIDEO).The Voice è giunto alla puntata delle Battle, andata in onda ieri su Rai 2 e condotta da Simona Ventura, con Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Guè Pequeno sulle sedie girevoli e con nuovi vestiti. Oltre alla gara che ha visto i concorrenti dello stesso team sfidarsi a coppia per aggiudicarsi un posto ...

The Voice 2019 ecco i semifinalisti scelti durante la Battle : The Voice 2019 i semifinalistidurante la puntata della Battle sono stati scelti i semifinalisti di The Voice 2019 che si scontreranno giovedì 30 maggio durante la puntata Knockout.ecco di seguito i concorrenti rimasti in ogni squadra scelti dai rispettivi giudici che hanno fatto scontrare tra loro i membri di ogni squadra scegliendo in ogni coppia che cantava su una stessa canzone, un vincitore.Team Morgan Diablo Erica Bazzeghini Matteo ...

The Voice of Italy 2019 - Morgan non condivide le assegnazioni di Gigi D'Alessio : "Sminuisci i talenti - io li abilito ai capolavori" : Dopo settimane di calma ed armonia fra i coach di The Voice of Italy 2019, gli scontri della fase di Battles hanno fatto scattare i nervi dei due veterani della musica italiana che siedono sulle poltrone "più famose di Italia", Gigi D'Alessio e Morgan. Prima della lite accesa per la scelta del cantante partenopeo di mandare avanti un'artista con una carriera avviata all'estero, al posto di una giovane mamma di cinque figli, i due artisti ...

Ascolti TV | Social Auditel 28 maggio 2019 : The Voice e La Partita del Cuore i Trending Topics più seguiti del martedì sera - più di 100.000 Tweet a testa : Social Auditel 28 maggio 2019: The Voice of Italy e la Partita del Cuore i programmi più twittati della serata. martedì Social all’insegna delle reti Rai. The Voice of Italy e la Partita del Cuore vanno in testa al Trend Topic con oltre 100.000 Tweet a testa. Su Rai 2, il talent condotto da Simona ...

The Voice of Italy 2019 - Battle : la puntata di martedì 28 maggio : i semifinalisti : Battle come non se ne sono mai viste a The Voice of Italy 2019, il talent musicale di Rai 2 condotto da Simona Ventura. I coach hanno dato vita a duetti intensi ed artisticamente interessanti, fra i migliori tra quelli passati sul ring del programma ideato da John de Mol, giunto in Italia alla sesta edizione. Ecco, divisi per team, i duelli andati in scena dallo Studio 2000 di Milano, con relativi vincitori, che conquistano un posto nella ...

The Voice of Italy 2019 - scontro fra Morgan e Gigi D'Alessio : "Mandi avanti una famosa e non una mamma di cinque figli?" : Battle di nome e di fatto quelle di stasera, martedì 28 maggio 2019, a The Voice of Italy. Nella puntata dedicata agli scontri diretti all'interno dei team, che anticipa le semifinali di giovedì 30 maggio, i coach Morgan e Gigi D'Alessio non se le sono mandate di certo a dire. Due universi musicali a confronto che, nonostante le esibizioni combinate e i duetti che ci hanno regalato nella prima fase del talent show di Rai 2, sono entrati ...

The Voice 2019 : scelti i semifinalisti – Foto : Violet VS Diablo - The Voice 2019 I 24 concorrenti protagonisti delle Battle di The Voice 2019 si sono sfidati alla conquista della semifinale. Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio hanno ciascuno suddiviso il proprio team in tre coppie, che si sono esibite in tre altrettanti duetti. Al termine di ogni ‘battaglia’, ogni coach ha scelto chi tenere in gara e, di conseguenza, chi eliminare, definendo così i 12 ...

The Voice - Simona Ventura di nuovo in giallo. Ma sbaglia : Serata di battle per The Voice. E finalmente cambio look per Simona Ventura, che sfoggia un tailleur giallo paglierino, scatenando l’ironia dei fan sui social. Abbandonati gli abiti delle Blind Audition, che abbiamo visto per ben quattro puntate consecutive, giudici e conduttrice sfoggiano tutti un nuovo look per la quinta serata del talent. Come di consueto, Simona Ventura opta per un outfit total yellow: un tailleur con pantaloni a zampa ...

MORGAN/ Il Team : Pem Pem con l'ukulele - The Voice of Italy 2019 - : MORGAN, presenta i suoi 'Best six' per la Battle di the Voice of Italy 2019: canta Pem Pem di Elettra Lamborghini e deve accompagnarsi con un ukulele.

ELETTRA LAMBORGHINI/ Team : canta Morgan in versione 'Pem Pem' - The Voice of Italy - : ELETTRA LAMBORGHINI dà il via alle Battle di The Voice of Italy con il Team: canta Morgan in versione Pem Pem e gli altri giudici sorridono, è un successo.

FEDERICA FILANNINO/ Pelle chiara - ma voce da nera - #TeamGué - The Voice 2019 - : FEDERICA FILANNINO è una delle cantanti del Team Pequeno: dopo le Blind Auditions riuscirà a superare la fase delle Battle? Una voce fuori sa normale che ha conquistato tutti.