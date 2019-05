The Perfection | horror sull’ossessione per la perfezione tra erotismo e violenza

Ian Harding tra la potenziale Pretty Little Liars The Perfectionists 2 e la nuova Good People : Parlando del sexy Ian Harding non possiamo che tornare al finale della prima stagione dello spin off di Pretty Little Liars e alla sua potenziale seconda stagione. I. Marlene King ha già parlato di Pretty Little Liars The Perfectionists 2 in attesa di un rinnovo ufficiale rivelando la possibilità che alcuni protagonisti della serie originale, Ian Harding, potrebbero fare capolino come guest star nei nuovi episodi. A quanto pare, però, mentre ...

Pretty Little Liars The Perfectionists 2 ci sarà? Il finale ha il sapore di una première e lancia possibili ritorni al passato : Pretty Little Liars The Perfectionists 2 ci sarà oppure no? La domanda è ormai d'obbligo soprattutto dopo che i fan dello spin off di Pretty Little Liars qualche ora fa hanno guardato il finale della prima stagione. Come la stessa I. Marlene King ha specificato, ringraziando tutti, il penultimo episodio di questa prima stagione della serie ha fatto da finale mentre l'ultimo episodio è stato molto di più un modo per costruire il potenziale futuro ...

The Perfectionists a rischio cancellazione - stasera in Usa il finale su Freeform : Le avventure di Alison e Mona potrebbero essere al capolinea, ma non ci sono ancora conferme o smentite. Il timore di una cancellazione è sorto quando Freeform non ha parlato agli Upfront del rinnovo dello show. La serie spin-off Pretty Little Liars: The Perfectionists non è riuscita a replicare il successo della serie madre, diversamente da come si aspettavano gli autori. Un anno fa si parlava già dello show come della prossima sorprendente ...

Pretty Little Liars The Perfectionists 1X09 : trama - promo - spoiler - streaming : vL’episodio Pretty Little Liars The Perfectionists 1X09 va in onda su Freeform mercoledì 15 maggio 2019. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. TUTTO SU #PLL THE Perfectionists Pretty Little Liars The Perfectionists 1X09: trama Il prossimo episodio di Pretty Little Liars The Perfectionists 1X09 si intitola Lie Together, Die Together, che tradotto in italiano ...

Pretty Little Liars The Perfectionists 1X08 : trama - promo - spoiler - streaming : L’episodio Pretty Little Liars The Perfectionists 1X08 va in onda su Freeform mercoledì 8 maggio 2019. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. TUTTO SU #PLL THE Perfectionists Pretty Little Liars The Perfectionists 1X08: trama Il prossimo episodio di Pretty Little Liars The Perfectionists 1X08 si intitola Hook Line And Booker, che tradotto in italiano significa “amo lenza e ...

Pretty Little Liars The Perfectionists 1X07 : trama - promo - spoiler - streaming : L’episodio Pretty Little Liars The Perfectionists 1X07 va in onda su Freeform mercoledì 1 maggio 2019. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. TUTTO SU #PLL THE Perfectionists Pretty Little Liars The Perfectionists 1X07: trama Il prossimo episodio di Pretty Little Liars The Perfectionists 1X07 si intitola Dead Week, che tradotto in italiano significa “la settimana della morte”. La ...

Pretty Little Liars The Perfectionists 1X06 : trama - promo - spoiler - streaming : L’episodio Pretty Little Liars The Perfectionists 1X06 va in onda su Freeform mercoledì 24 aprile 2019. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. TUTTO SU #PLL THE Perfectionists Pretty Little Liars The Perfectionists 1X06: trama Il prossimo episodio di Pretty Little Liars The Perfectionists 1X06 si intitola Lost and Found, che tradotto in italiano significa “perso e ritrovato”. La ...

Pretty Little Liars The Perfectionists si districa tra le menzogne e il sogno delle Emison : Ancora una volta Pretty Little The Perfecionists ha lasciato i fan della serie madre senza parole. Il filo delle Emison sembra che ancora non si sia spezzato del tutto e nel quarto episodio dello spin off di Pretty Little Liars tutto è ancora da riscrivere. Sullo sfondo rimangono l'omicidio di Nolan e le menzogne degli altri protagonisti e questo non fa altro che peggiorare le cose soprattutto per Alison alla ricerca di una vita tranquilla per ...

Pretty Little Liars The Perfectionists 1X05 : trama - promo - spoiler - streaming : L’episodio Pretty Little Liars The Perfectionists 1X05 va in onda su Freeform mercoledì 17 aprile 2019. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. TUTTO SU #PLL THE Perfectionists Pretty Little Liars The Perfectionists 1X05: trama Il prossimo episodio di Pretty Little Liars The Perfectionists 1X05 si intitola The Patchwork Girl, che tradotto in italiano significa “la ragazza mosaico”. ...

Pretty Little Liars The Perfectionists 1X04 : trama - promo - spoiler - streaming : L’episodio Pretty Little Liars The Perfectionists 1X04 va in onda su Freeform mercoledì 10 aprile 2019. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. TUTTO SU #PLL THE Perfectionists Pretty Little Liars The Perfectionists 1X04: trama Il prossimo episodio di Pretty Little Liars The Perfectionists 1X04 si intitola The Ghost Sonata, che tradotto in italiano significa “la sonata ...

