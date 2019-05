ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) di Massimo Arcangeli e Sandro Mariani In ristampe italiane di vecchi fumetti della Walt Disney sono scomparsi i riferimenti all’hobby della pesca di Pippo e Topolino, e sul n. 47 (gennaio 1997) della rivista Comic Art un lettore, Daniele Danese, ha segnalato che in un’altra ristampa di un albo disneyano (del 1974) si specificava che la birra bevuta da Topolino fosse analcolica sebbene in Italia, al tempo in cui uscì l’originale, di birra analcolica non si parlasse nemmeno. Anche Tex è finito nell’occhio del ciclone per un episodio di presunta “scorrettezza politica”. All’inizio del 1999 il Codacons presentò una denuncia (che avrebbe poi ritirato) contro Sergio Bonelli, l’editore dell’albo del mitico. Secondo l’associazione dei consumatori il contenuto delle nuvolette di alcune strisce del n. 458 di Tex (dicembre 1998), un rapido scambio di battute fra il protagonista e uno scout, ...

Cascavel47 : Tex, per i 70 anni del ranger ecco una mostra al festival del fumetto di Roma - rami_piu_smocci : @FlaGu52 da imparare a memoria! come Diario Minimo -Le lezioni americane di Calvino- e Tex Willer !! (per passare d… - TiziGioiellieri : LITFIBA - Tex - Terremoto tour (1993) - [HQ] -