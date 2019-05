Terremoto | paura in Sicilia | scossa sull’Etna | epicentro in provincia di Catania MAPPE e

Le notizie del giorno – Nuovo Terremoto nel mondo del calcio - paura per Pirlo e caos tra liti e valzer allenatori : Le notizie del giorno – Su calcioWeb l’avevamo anticipato in occasione del valzer allenatori, adesso è arrivata la conferma: Gasperini sarà l’allenatore dell’Atalanta anche per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha realizzato un vero e proprio miracolo, si è qualificato per la prossima Champions League, un risultato inimmaginabile ad inizio stagione. Il merito principale è stato del tecnico Gasperini che inevitabilmente è ...

Forte scossa di Terremoto in Svizzera : paura a Losanna - Ginevra e in Francia [MAPPE e DATI] : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito stamattina, alle 10:48, la Svizzera occidentale, al confine con la Francia, con epicentro nel lago di Ginevra, molto vicino a Losanna. Sia a Losanna che a Ginevra la popolazione è scesa in strada impaurita. Al momento non sono segnalati danni. Seguiranno aggiornamenti Quando gli tsunami si verificano nei laghi: i casi storici in Svizzera, Italia e America L'articolo Forte scossa di ...

Terremoto in Calabria di magnitudo 3 - 8 : paura nella notte ma nessun danno : Una scossa di Terremoto, pari a 3.8 gradi sulla scala Richter, è stata registrata alle 01:31 di questo 27 maggio dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a San Pietro di Caridà, nella provincia di Reggio Calabria. L'ipocentro del sisma è stato rilevato a 10 km di profondità. Epicentro tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia I comuni più vicini all'epicentro sono situati tra le province di Reggio Calabria e ...

Terremoto avvertito in Lombardia : paura ma nessun danno : Un Terremoto magnitudo ML 2.3 si è verificato a 7 km sudovest da Aprica (SO) alle 08:03:56 ad una profondità di 11 km. L’evento, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ha destato preoccupazione nell’alta Lombardia. Tante le segnalazioni giunte anche dalla Val Camonica ma nessun danno è stato segnalato. L'articolo Terremoto avvertito in Lombardia: paura ma nessun danno sembra essere il primo su Meteo Web.

Devastante Terremoto in Perù : magnitudo 8.0 - paura anche in Ecuador - Brasile e Colombia [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 8.0 ha colpito pochi minuti fa, alle 09:41 italiane (le 02:41 della notte locali) il Perù centrale, con epicentro nell’affascinante Riserva Naturale di Pacaya-Samiria, polmone verde dove il tempo sembra essersi fermato alle origini della Terra e la natura prolifera genuina e incontaminata (vedi foto nella gallery a corredo dell’articolo). La scossa è stata molto forte ed è stata avvertita ...

Barletta - forte scossa di Terremoto in Puglia : paura e gente in strada - evacuate scuole : Momenti di paura questa mattina in Puglia, precisamente nella zona compresa tra Barletta e Bari, dove alle 10:13 è stata registrata una forte scossa di terremoto. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dalla INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la scossa avrebbe avuto una magnitudo compresa tra 3,7 e 4,2 gradi sulla scala Richter. Non si registrano fortunatamente danni a persone o cose, ma gli abitanti hanno avuto davvero ...

