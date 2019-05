Tennis | Simone Bolelli | “Voglio dedicarmi al doppio e giocare ad alto livello alle

Futuro da ginnasta per la figlia di Serena Williams? La Tennista non ha dubbi : “Olympia come Simone Biles” [FOTO] : Altro che tennis: la piccola Olympia già innamorata della ginnastica artistica. Già ‘deciso’ il Futuro della figlia di Serena Williams? Non sempre i figli dei campioni dello sport scelgono la stessa disciplina dei genitori: c’è chi addirittura non vuole avvicinarsi al mondo sportivo, chi si innamora di uno sport completamente opposto a quello della madre o del padre, e chi invece viene indirizzato direttamente dai ...