Temptation Island | potrebbe slittare la data d' inizio del reality

Temptation Island - Fabio Colloricchio fa sess0 a Supervivientes con Violeta (VIDEO) : Archiviato Temptation Island, Fabio Colloricchio si sta imponendo come uno dei protagonisti di Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi. Ultimamente il ragazzo si è legato molto a Violeta Mangrinan, con la quale è stato consumato anche un rapporto intimo davanti alle telecamere, con i paguri sullo sfondo. Visualizza questo post su Instagram Fabio Colloricchio FA SE*SO IN ...

Temptation Island Vip : Manila Gorio e Chando Erik Luna nel cast? : Coppie Temptation Island Vip 2019: si parla di Manila Gorio e Chando Erik Luna Fervono i preparativi per la seconda edizione di Temptation Island Vip. Dopo il successo dello scorso anno, il reality show prodotto da Maria De Filippi tornerà su Canale 5 tra settembre e ottobre. Molto probabilmente lo condurrà Ilary Blasi e nell’attesa […] L'articolo Temptation Island Vip: Manila Gorio e Chando Erik Luna nel cast? proviene da Gossip e ...

Temptation Island : l’ex tronista Manuel Vallicella tra i tentatori? La proposta : Temptation Island: Manuel Vallicella si candida come tentatore Temptation Island è pronto a ritornare sul piccolo schermo anche questa estate. Il programma di Maria De Filippi, dopo il successo delle precedenti edizioni, verrà trasmesso su Mediaset anche quest’anno. La produzione, infatti, si è già messa a lavoro e, mentre a Roma sono stati avviati i […] L'articolo Temptation Island: l’ex tronista Manuel Vallicella tra i ...

Temptation Island…alcuni anni dopo : la nuova vita di Sonia e Gabriele : Temptation Island coppie: Sonia e Gabriele oggi Sonia Carbone e Gabriele Caiazzo, ex concorrenti delle prima edizione di Temptation Island, hanno annunciato tramite i social la nascita di Bianca, la loro secondogenita. Il loro è stato un amore che ha resistito alle intemperie e ha superato le difficoltà nate soprattutto durante la loro partecipazione al programma […] L'articolo Temptation Island…alcuni anni dopo: la nuova vita di ...

Temptation Island : Francesco Chiofalo lascia Antonella con una lettera : Francesco Chiofalo di Temptation Island lascia la fidanzata: “Non voglio condannarti…” Ha scritto una lunga lettera alla fidanzata Antonella Fiordelisi, che ha deciso di pubblicare sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island, che qualche mese fa, lo ricordiamo, ha purtroppo scoperto di avere un tumore al cervello, fortunatamente poi rivelatosi benigno. ...

Temptation Island Vip : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé potrebbero far parte del cast : Mancano ancora un paio di mesi all'inizio delle registrazioni della seconda edizione Vip di Temptation Island, ma sono già tanti i gossip che stanno trapelando sui personaggi che potrebbero comporre il cast del reality. Stando a quello che sostiene ''Oggi'' nel suo ultimo numero, ad animare le nuove puntate del format di Canale 5 potrebbero esserci due ragazzi che si sono innamorati all'Isola dei Famosi poco tempo fa. Stiamo parlando di Jeremias ...

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge a Temptation Island Vip? L'indiscrezione - : Francesca Ajello Sebbene non si conosca ancora il nome del conduttore della seconda edizione di Temptation Island Vip, si vocifera che a prendere parte al docu-reality ci sarà anche la coppia formata da Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge Mancano diversi mesi all'inizio delle riprese di Temptation Island Vip, ma già imperversa il toto-nome circa le possibili coppie che parteciperanno al docu-reality di Canale 5. A lanciare ...

Uomini e Donne - Klaudia : "Se Andrea sceglierà Natalia e andranno a Temptation Island - farò di tutto per andare" : La corteggiatrice di Zelletta, si proietta già al no e si candida come tentatrice se Andrea e Natalia dovessero partecipare 'Temptation Island'.

Temptation Island Vip : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge nel cast? : Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez parteciperanno a Temptation Island Vip? Il mistero si infittisce intorno al cast di Temptation Island Vip. Tante le coppie nate nello showbiz che potrebbero salpare sull’isola delle tentazioni. Ancora nessuna notizia ufficiale però sui protagonisti della seconda edizione vip del reality estivo di Canale5. L’ultimo gossip, lanciato dal settimanale Oggi, riguarda però Jeremias Rodriguez e Soleil ...

Trono Over - coppie sotto accusa : “Hanno finto - puntano a Temptation Island” : Uomini e Donne, coppie del Trono Over sotto accusa: hanno finto? Le coppie del Trono Over nate in questa stagione sono finite nel mirino di una protagonista di Uomini e Donne! Vivendo in prima persona le conoscenze e le frequentazioni, Valentina Autiero si è fatta un’idea precisa delle varie coppie che si sono formate. Gli […] L'articolo Trono Over, coppie sotto accusa: “Hanno finto, puntano a Temptation Island” proviene ...

Francesco Monte e Giulia Salemi dicono no a Temptation Island : Francesco Monte e Giulia Salemi dicono no. La coppia, che avrebbe dovuta partecipare a Temptation Island, si sarebbe tirata indietro. L’influencer e l’ex tronista di Uomini e Donne erano stati indicati nella lista dei concorrenti certi della prossima edizione dello show. A quanto pare però avrebbero cambiato idea per proteggere la relazione da possibili tradimenti, litigi e rotture. Le riprese del reality di Maria De Filippi inizieranno fra ...

Giulia Salemi e Francesco Monte non parteciperanno a Temptation Island : Giulia Salemi e Francesco Monte non saranno concorrenti della nuova edizione di Temptation Island Niente da fare! Francesco Monte e Giulia Salemi non parteciperanno a Temptation Island Vip. Il gossip lanciato nei giorni scorsi dal settimanale Oggi, è stato smentito sul numero in uscita della rivista Chi. In base quanto riportato dal giornale di gossip diretto da Alfonso … Continue reading Giulia Salemi e Francesco Monte non parteciperanno ...

Temptation Island - Georgette Polizzi finisce in ospedale : come sta ora : Georgette Polizzi di Temptation Island non regge la tensione: “L’ansia non aiuta…” Georgette Polizzi, in queste ultime settimane, è finita nell’occhio del ciclone per aver fatto delle clamorose rivelazioni sulla due agenti di Pamela Prati. Successivamente l’ex protagonista di Temptation Island ha anche deciso di abbandonare l’agenzia delle due donne, asserendo di essersi sentita presa in giro sul caso ...

Francesco Monte e Giulia Salemi rinunciano a Temptation Island Vip - : Luana Rosato Francesco Monte e Giulia Salemi, dati come una delle coppie certe della prossima edizione di Temptation Island VIP, avrebbero rinunciato al reality show per salvaguardare il loro amore Erano stati annunciati come una delle coppie certe della prossima edizione di Temptation Island VIP, invece Francesco Monte e Giulia Salemi non ci saranno. Ad annunciare l’anteprima sulla decisione della coppia nata sotto i riflettori del ...