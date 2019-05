Telecamere negli asili | perché è una misura insensata

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) A prima di vista, quella del governo sembra quasi una scelta logica e sana: in fondo, i nostri figli sono diventati la cosa più importante in assoluto, dunque cosa c’è di meglio che proteggerli con una videocamera che controlli le maestre dei nidi,ultimi anni e mesi al centro di casi di cronaca che le vedevano sotto accusa per maltrattamenti o incuria? Eppure, le cose sono molto diverse da come sembrano. E in realtà mettere i nostri figli sotto l’occhio di una videocamera non li rende più sicuri, né migliora gli insegnanti. Sblocca Cantieri, ok in commissione: in Aula domani. C’è l’obbligo diine case di cura per anziani e disabili Partiamo dai casi di cronaca. Certo, ci sono stati e sono ovviamente inquietanti, se non peggio. Ma restano sempre casi isolati, nonostante i ...

