Tangenti Milano | Riesame revoca gli arresti domiciliari per un imprenditore accusato di

Tangenti Milano - Tribunale del Riesame : “Pietro Tatarella deve restare in carcere” : L’ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella, candidato alle europee non eletto ed ex vicecoordinatore lombardo di Forza Italia, deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano che ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dal politico coinvolto nella maxi inchiesta della Dda milanese. Sono state respinte anche le richieste di revoca di altri due indagati. Tatarella, ex consigliere ...

Tangenti Milano - collaboratore di un imprenditore collabora e va ai domiciliari : È arrivata la prima scarcerazione di uno dei dodici indagati finiti in cella nell’indagine della Dda milanese su un sistema corruttivo, il quale, con tre interrogatori con i pm, ha chiarito e fornito dettagli utili alle indagini. Il gip Raffaella Mascarino, accogliendo l’istanza dell’avvocato Paolo Grasso, e nonostante il parere negativo della Procura, ha concesso i domiciliari a Matteo Di Pierro, collaboratore dell’imprenditore Daniele ...

Tangenti Milano - indagato Paolo Orrigoni L’accusa per il patron di Tigros : corruzione ’50mila euro per una variante urbanistica’ : Paolo Orrigoni, 42enne amministratore delegato della catena di supermercati Tigros, è indagato per corruzione dalla Procura di Milano nell’ambito dell’operazione “Mensa dei poveri” che il 7 maggio ha portato all’arresto di 28 persone nel capoluogo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera l’imprenditore, candidato di Lega e Forza Italia alle comunali di Varese e sconfitto al ballottaggio da Davide ...

Tangenti Milano : arrestati sindaco Lega di Legnano - suo vice di Forza Italia e un assessore. Accusa di corruzione elettorale : Un’altra inchiesta per Tangenti e corruzione elettorale in Lombardia. I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus della Lega, il suo vice Maurizio Cozzi di Forza Italia e un assessore. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Busto Arsizio nei confronti di tre, indagati a vario titolo per turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di ...

Tangenti Milano - indagato il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti : Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia e presidente dell’azienda Officine Meccaniche Rezzatesi con sede nel Bresciano, è indagato per finanziamento illecito nella maxi indagine della Dda di Milano che otto giorni fa ha portato a 43 misura cautelari. Da quanto si è saputo, a Bonometti, che ieri per ore è stato sentito come persona informata sui fatti e che per gli inquirenti è vicino ad ambienti di Forza Italia, è stato poi ...

Tangenti Milano - concessi i domiciliari per motivi di salute a imprenditore arrestato : Il gip di Milano Raffaella Mascarino ha concesso i domiciliari all’imprenditore Leonida Emilio Paggiaro, 79 anni, finito in carcere per corruzione – insieme ad altre 10 persone – nell’inchiesta sulle presunte Tangenti in Lombardia. Una scelta dettata da motivi di salute: si tratta, finora, dell’unica richiesta accolta dal gip che ha firmato la misura dell’inchiesta che vede 43 misure cautelare, di cui 16 ai domiciliari. Dopo il ...

Tangenti Milano - il governatore Fontana e le parole allo staff per far candidare l’ex socio al posto in Regione : Sono stati gli stessi componenti della segreteria di Attilio Fontana ad aver spiegato ai pm – seppur tra mille distinguo – di aver sentito dallo stesso governatore il nome di Luca Marsico come quello di un problema da risolvere. E Fontana ha confermato: il giorno prima che la Regione Lombardia diramasse l’avviso d’interesse per i componenti del Nucleo valutazione investimenti (11.500 euro all’anno più 185 euro a ...

Tangenti Milano - Fontana sentito dai pm : “Ho chiarito tutto - sono più che sereno”. Altitonante resta agli arresti domiciliari : “Ho chiarito tutto, sono più che sereno e ho chiarito quella che era la mia posizione”. Attilio Fontana ha parlato con i giornalisti dopo l’interrogatorio, durato circa tre ore, davanti ai magistrati della Procura di Milano. Il governatore lombardo è arrivato in macchina, col suo legale Jacopo Pensa, entrando negli uffici giudiziari da via Pace. L’esponente della Lega è accusato di abuso d’ufficio nell’inchiesta della Dda ...

Tangenti a Milano - buche a Roma? Gli scandali non colpiscono solo le grandi città : Non è prossimo solo il voto europeo, ma anche una consistente tornata di elezioni amministrative. Ed è in realtà in questa dimensione che si misura soprattutto l’affidabilità della politica, la sua reale propensione a essere al servizio degli elettori e la volontà di soddisfare i diritti fondamentali. Già il numero impressionante di sindaci e amministratori indagati dà una prima dimensione di quanto quella che potremmo chiamare “politica di ...

Tangenti Milano - Altitonante al gip : “I soldi? Per finanziamento regolare della campagna elettorale di Tatarella” : È il primo a rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari Fabio Altitonante, il consigliere lombardo di FI arrestato nella maxi inchiesta della Dda milanese. E la sua è una difesa a tutto campo quella dell’ex sottosegretario forzista all’area Expo della Regione Lombardia. Il politico ha dichiarato di non aver ottenuto “soldi né come corruzione né come finanziamento illecito”. Per la difesa di Altitonante, ...

Tangenti Milano - imprenditore collabora. Sentita come teste capo segreteria di Fontana - ex compagna di Salvini - : Era un autentico "dominus", capace di influenzare e indirizzare le scelte della politica. A lui, si legge nelle carte dell'inchiesta, "f anno capo le nomine delle principali società pubbliche della ...

Tangenti Milano - imprenditore collabora. Sentita come teste capo segreteria di Fontana (ex compagna di Salvini) : C’è un primo imprenditore che ha iniziato a collaborare con i pm della Dda di Milano nell’inchiesta su un sistema di corruzione, appalti pilotati e finanziamenti illeciti che due giorni fa ha portato a 43 misure cautelari. L’imprenditore di una società partecipata del Varesotto si è presentato in Procura come teste, ma già col suo avvocato al seguito, ha iniziato a rendere dichiarazioni autoaccusatorie e utili alle indagini ed è stato, ...

Nell'inchiesta sulle Tangenti a Milano spunta il caso Comi : i pm indagano su consulenze a società a lei vicina : spunta il caso dei contratti di consulenza sospetti per 38 mila euro ottenuti, attraverso l’influente esponente azzurro Gioacchino Caianello, da una società riconducibile a Lara Comi, l’europarlamentare e coordinatrice di Forza Italia a Varese, nell’inchiesta dei pm della Dda di Milano con al centro un sistema di corruzione, appalti pilotati e finanziamenti illeciti in Lombardia. Inchiesta che oggi ha visto un primo ...