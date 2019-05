“Tabacco e la salute dei polmoni” | il 31 Maggio giornata di riflessione sui rischi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il 31, l’Organizzazione Mondiale dellacelebra il World No Tobacco Day (WNTD), unadiglobale suiassociati al fumo. Laquest’anno è dedicata al temae ladei. L’Organizzazione Mondiale della Sanità sponsorizza ogni anno laMondiale senza Tabacco per richiamare l’attenzione sulla serietà dell’impatto del tabacco sulla. Lo smettere di fumare, tema delladi quest’anno, rappresenta un passo importante verso una riduzione sostanziale deisanitari che vengono corsi oggi dagli attuali fumatori, migliorando pertanto lanel mondo. Il tabacco è stato dimostrato causare circa 25 malattie potenzialmente mortali, molte delle quali possono essere prevenute, dilazionate o mitigate dallo smettere di fumare. Anche oggi, malattie croniche come le malattie cardiovascolari ed il cancro sono ...

