Tabacco e fertilità | il fumo e l’impatto su salute e gravidanze

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il prossimo 31 maggio si celebra la Giornata Mondiale Senza, importante momento per riflettere sulnocivo che ilpuò avere sulla. In occasione di questa iniziativa fortemente voluta dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), IVI (Istituto Valenciano di In) invita le donne che aspettano un bimbo e quelle che lo stanno cercando a spegnere subito la sigaretta e ad avere un corretto stile di vita per salvaguardare la propria. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno sono sei milioni le vittime dell’epidemia di tabagismo1. In Italia ci sono 11 milioni di fumatori, che corrispondono al 21% della popolazione. Gli uomini sono 6,3 milioni, le donne 4,6 milioni. Ogni anno nel nostro Paese muoiono fra le 73.000 e le 80.000 persone per malattie legate al. Il Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita ...