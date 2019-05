Superbike | la Ducati prova a blindare Alvaro Bautista | pronto il rinnovo biennale per lo

LIVE Superbike - GP Italia Imola 2019 in DIRETTA : superpole race e gara-2 in tempo reale. Ducati per il riscatto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della superpole race e della gara-2 del GP d’Italia di Superbike. Jonathan Rea ha dominato gara-1 ed ha dimostrato di poter riaprire la lotta per il Mondiale approfittando di una Ducati che non può sfruttare tutta la potenza del proprio motore sul tracciato Italiano. Il principale rivale dell’alfiere della Kawasaki sarà il britannico Chaz Davies, in gran ripresa nelle ultime tappe dopo un ...

Superbike – Stop per Bautista ad Imola : Rea interrompe il dominio Ducati e conquista Gara-1 : Jonathan Rea interrompe il dominio della Ducati e di Alvaro Bautista: il britannico della Kawasaki si aggiudica Gara-1 ad Imola Proprio in Italia, davanti al pubblico della Ducati, si è interrotto il dominio di Alvaro Bautista: nella Gara-1 del Gp di Imola è stato Jonathan Rea ad avere la meglio sui suoi rivali. Il pilota britannico della Kawasaki ha dominato durante tutto il weekend, imponendosi anche in Gara-1, lasciandosi alle spalle il ...

Superbike – Rea ‘beffa’ le Ducati nelle prime libere di Imola : Davies secondo - Bautista quarto : Inizia bene il weekend imolese del team Aruba Racing.it – Ducati, con Chaz Davies e Álvaro Bautista rispettivamente al secondo e quarto posto dopo le prime due sessioni di prove libere Il quinto round del Mondiale Superbike sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è iniziato bene per entrambi i piloti del team Aruba.it Racing – Ducati. Già dal primo turno di prove libere stamattina, Davies ha dimostrato di avere un buon ...

Superbike - Max Temporali a Imola con la Ducati V4 di Bautista : 'Le mie emozioni in pista' : Ed è l'unica pista di tutto il Mondiale dove potrebbe fare qualcosa di più rispetto a quello che ha ottenuto fino ad oggi.Per la cronaca oggi giorno è merce rara poter provare una factory bike del ...

Superbike - Imola. La sfida Ducati-Kawasaki arriva in Italia : Alvaro Bautista, 11 gare, 11 vittorie con la Ducati, ha letteralmente monopolizzato il primo terzo di stagione del Mondiale Superbike, facendo la differenza e il vuoto alle sue spalle tanto che il ...

Superbike - Il Team Aruba Ducati pronto al round di Imola : le sensazioni di Bautista e Davies : Il Team Aruba.it Racing " Ducati, con Álvaro Bautista e Chaz Davies, si prepara per la gara di casa, il quinto round del Mondiale SBK sull'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola Il Campionato Mondiale ...

Superbike – Il Team Aruba Ducati pronto al round di Imola : le sensazioni di Bautista e Davies : Il Team Aruba.it Racing – Ducati, con Álvaro Bautista e Chaz Davies, si prepara per la gara di casa, il quinto round del Mondiale SBK sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola Il Campionato Mondiale Superbike 2019 arriva al suo quinto appuntamento su tredici, questa volta a Imola, sul leggendario tracciato cittadino che continua a scrivere capitoli importanti nella storia di automobilismo e motociclismo moderno. Dopo undici vittorie su ...

Superbike - round Italia : cinque Ducati ad Imola : "Sono molto contento di tornare a far parte del Campionato del mondo Superbike. Non è stato facile realizzare questo progetto " aggiunge Zanetti -, abbiamo lavorando tanto e, alla fine, siamo ...

Superbike - Ducati e Bautista ok nei test di Imola : i risultati : In vista del quinto round del Campionato Mondiale Superbike , atteso all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dal 10 al 12 maggio per la prima delle tue tappe italiane, la seconda a Misano in giugno,...

Superbike Ducati - Dovizioso su Bautista : «Il suo exploit non mi sorprende» : ROMA - È passato dalla MotoGp, dove in nove anni è riuscito a salire sul podio solo una volta, alla SuperBike, dove in sella alla Ducati sta dominando il Mondiale. L'exploit di Alvaro Bautista non ...

Jonathan Rea attacca : “La Ducati è un disastro per il Mondiale Superbike - è un mezzo derivato da una MotoGP” : Alvaro Bautista sta dominando il Mondiale Superbike, lo spagnolo ha vinto le prime undici gare disputate e ha già allungato in classifica generale. L’iberico risulta imbattibile in sella alla sua Ducati, la Panigale V4R sembra avere una marcia in più rispetto alla concorrenza e al momento nessuno sembra poterlo fermare. Bautista ha letteralmente annichilito Jonathan Rea, Campione del Mondo in carica che pare impotente con la sua ...

Ducati in festa per le 350 vittorie in Superbike : Lo stabilimento di Borgo Panigale ha festeggiato insieme ai piloti il traguardo delle 350 vittorie Ducati nel mondiale Superbike: Alvaro Bautista ha condiviso infatti con tutti i dipendenti della casa ...

Superbike - Alvaro Bautista e Chaz Davies gireranno a Imola il 24 aprile : test Ducati aperto ai tifosi - si può entrare nel paddock! : Alvaro Bautista sta dominando il Mondiale Superbike, il centauro della Ducati ha vinto le prime undici gare disputate in stagione e ha già preso il largo in testa al Mondiale facendo sognare la scuderia di Borgo Panigale che per il momento ha surclassato Rea e la Kawasaki. Lo spagnolo, insieme a Chaz Davies, sarà impegnato il prossimo 24 aprile all’Autodromo di Imola per una giornata di test con la sua Panigale V4R: proprio sul circuito ...

Il dominio Ducati rovina la Superbike? L’opinione di Rea : “la loro è una MotoGp” : Jonathan Rea ed il dominio della Ducati e di Bautista in Superbike: le parole del campione in carica Dopo quattro anni consecutivi di dominio in Superbike, Jonathan Rea deve fare i conti con un avversario tosto da battere: Alvaro Bautista e la Ducati hanno dominato in tutte le gare della stagione 2019 lasciando tutti gli avversari di stucco. non sono mancate, e non mancano tuttora, le polemiche riguardanti la Panigale V4 usata dal team ...