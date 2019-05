Sul caso Rixi c’è in ballo la tenuta del governo

wired

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Un anno fa, di questi tempi, si stava per insediare ilLega-M5s. Una partnership a sorpresa, frutto di una lunga negoziazione sfociata nel cosiddetto contratto per ildel cambiamento – la base programmatica del futuro esecutivo. Sono passati dodici mesi e di quel documento, per ora, solo un 12% di promesse sono state mantenute, secondo l’analisi fatta da Pagella Politica, sito dedicato al fact checking delle dichiarazioni dei politici. E presto, un nuovo punto del contratto potrebbe essere tradito. “Non possono entrare a far parte delsoggetti che abbiano riportato condanne penali, anche non definitive, per i reati dolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 (legge Severino)”. L’assunto era volto a garantire quell’onestà e trasparenza con cui il nuovodoveva differenziarsi da quelli precedenti. Eppure in questi ...

