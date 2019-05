Successo per Moto storiche nel Barocco Ibleo

Rally Portogallo 2019 : Sebastien Ogier favorito principale per il Successo - Tanak e Neuville all’attacco per rimanere a contatto in classifica : Ormai è tutto pronto a Paredes per lo Skakedown di apertura dell’attesissimo Rally del Portogallo 2019, settima prova del Mondiale WRC e primo atto del lungo tour europeo che terminerà solo ad ottobre in Catalogna (penultima tappa del campionato). Il round lusitano è uno dei più popolari e antichi presenti attualmente nel calendario del Mondiale Rally, caratterizzato da un mix di prove speciali tecniche e veloci su un fondo ghiaioso ...

Giro d’Italia – Peters trionfa sul traguardo di Anterselva : primo Successo per il francese dell’AG2R : Peters si aggiudica la 17ª tappa del Giro d’Italia: applausi sul traguardo di Anterselva per il 25enne dell’AG2R E’ Peters il vincitore della 17ª tappa del Giro d’Italia 2019. Il 25enne dell’AG2R La Mondiale ha conquistato il suo primo successo dopo un ottimo attacco nella difficile frazione percorsa oggi dai ciclisti in gara alla Corsa Rosa. I corridori hanno pedalato per 181km, da Commezzadura ad ...

Volleyball Nations League - quarto Successo consecutivo per l’Italia : stesa la Repubblica Dominicana 3-1 : Le azzurre di Mazzanti hanno iniziato il secondo round della competizione con una vittoria, stendendo la Repubblica Dominicana 3-1 Alla Zoppas Arena la nazionale italiana femminile ha iniziato il secondo round della Volleyball Nations League con una vittoria, 3-1 (25-18, 27-25, 18-25, 25-20) ai danni della Repubblica Dominicana. Per le vice campionesse mondiali quello di stasera rappresenta il quarto successo consecutivo nel torneo, ...

Giro d’Italia – Ciccone euforico dopo la vittoria della 16ª tappa : “ho aspettato questo Successo 2 anni - ho urlato di gioia perchè…” : Giulio Ciccone mostra tutta la sua gioia dopo la vittoria della 16ª tappa del Giro d’Italia: il ciclista italiano aspettava questo successo da 2 anni Nonostante le condizioni metereologiche avverse, Giulio Ciccone è riuscito a firmare una vera e propria impresa. Il ciclista italiano si è aggiudicato la 16ª tappa del Giro d’Italia 2019, quella con partenza da Lovere e arrivo a Ponte di Legno. Nel post gara, Ciccone si è lasciato ...

Successo di numeri per la maratona elettorale di Sky TG24 : Grande Successo di numeri per le news di Sky TG24 in occasione della maratona elettorale “La Notte dell’Europa”, partita alle 22.30 di domenica 26 maggio e conclusasi alle 24 del giorno successivo. Sono stati infatti quasi sei milioni i contatti unici che hanno seguito in onda la lunghissima diretta elettorale. In particolare, la diretta dalle 23 alle 23.30 del 26 maggio, in cui sono stati resi noti i primi dati elettorali, ...

È Successo in TV - 28 maggio 1991 : Monica Bellucci debutta in una mini serie per Canale 5 : Vi ricordate quando la prima serata in tv iniziava alle 20.40? Capiamo che questo è solo un vecchio ricordo ma nel 1991 così era. E' il 28 maggio di 28 anni fa, quando su Canale5 va in onda la prima puntata di Vita coi Figli, miniserie in due puntate (la seconda ed ultima parte va in onda il giorno dopo, il 29 maggio 1991) che segna il debutto come attrice di Monica Bellucci, all’epoca nota per il suo lavoro di modella. La fiction è ...

Ascolti tv - Successo per il Grande Fratello che sfiora i 3 - 7 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Barbara d’Urso porta a casa ancora una Grande vittoria aggiudicandosi la serata televisiva con la diretta del Grande Fratello. Il reality di Canale 5 dalle 21.46 all’1.20 è stato visto da 3.681.000 spettatori con il 22.4% di share. Al secondo posto su Rai1 lo Speciale Porta a Porta Elezioni Europee – Chi ha Vinto? di Bruno Vespa con 2.478.000 spettatori e l’11.6% di share. Su Rai3 il film Il ...

Panchina Atalanta - oggi l’incontro Percassi-Gasperini : si valutano due nomi “forti” tra i Successori in caso di separazione : Si terrà oggi, a quanto apprende l’Adnkronos, l’incontro tra il presidente del’Atalanta Antonio Percassi e il tecnico del ‘miracolo’ Champions Gian Piero Gasperini, per definire il futuro dell’allenatore. Dopo aver raggiunto lo storico traguardo della Champions League, l’allenatore di Grugliasco sembrerebbe non resistere alle tentazioni della Roma, che gli propone un contratto triennale e le ...

Aladdin : grande Successo per il nuovo live-action firmato Disney : Dopo essersi impossessati con successo il mondo dell’animazione, la Disney ha trovato un modo eccezionale per prendere un secondo morso alla mela, transformando tutti i loro film d’animazione più popolari in live-action. In seguito al successo de Il Libri Della Giungla e La Bella e La Bestia, la Disney ha deciso di riprovarci con un successo degli anni ’90: Aladdin. Come il suo predecessore animato, questo ...

Elezioni : sindaco Verona - 'Successo Lega importante per grandi progetti città' : Verona, 27 mag. (AdnKronos) - "La coalizione di centrodestra con cui amministro in Comune si conferma maggioranza in città e nel paese. Il 52% dei veronesi ha infatti dato il consenso a Lega, Fdi e Forza Italia con numeri significativi. La Lega ha raggiunto a Verona una percentuale mai avuta prima,

IL PARADISO DELLE SIGNORE - Successo anche per le repliche : Prima di tutto, una notizia di servizio: oggi (27 maggio) l’episodio in replica de Il PARADISO DELLE SIGNORE 3 lascerà spazio in via eccezionale ad un’edizione speciale del Tg1 dedicata ai risultati elettorali. Ma, proprio a proposito di repliche, dopo la prima settimana è il caso di sottolineare che anche il secondo passaggio DELLE puntate sta dimostrando finora di ottenere un buon riscontro presso il pubblico, avendo raggiunto ...

Jimin ha pianto ininterrottamente durate il concerto dei BTS in Brasile perché non stava bene : ecco cosa è Successo : Forza! <3 The post Jimin ha pianto ininterrottamente durate il concerto dei BTS in Brasile perché non stava bene: ecco cosa è successo appeared first on News Mtv Italia.

Equitazione - Piazza di Siena 2019 : Michael Cristofoletti trionfa nell’ultima giornata - Successo anche per Daniel Bluman : Si è chiusa quest’oggi l’edizione 2019 di Piazza di Siena, classica rassegna annuale di Equitazione, che anche nella giornata odierna ha messo in mostra i migliori talenti del panorama internazionale, due competizioni di assoluto rilievo. Nella prima gara, quella a punti, ad avere la meglio è stato l’italiano Michael Cristofoletti, che in sella a Sig Sebalia è riuscito ad ottenere il successo, completando il percorso in 46.90 ...

Brexit - scatta la guerra tra i conservatori per il Successore di Theresa May : La premier britannica Theresa May ha annunciato ieri le proprie dimissioni, che diventeranno effettive a partire dal prossimo 7 giugno, e la ricerca del suo successore è già partita, senza esclusione di colpi incentrati proprio sulla Brexit che May non è riuscita a portare a termine.Il processo di selezione del nuovo leader del Partito Conservatore dovrebbe iniziare la settimana successiva al 7 giugno, con Theresa May che resterà di fatto in ...