Su Facebook per acquistare i biglietti del cinema | anche in Italia

Facebook Film arriva in Italia - anche il cinema diventa un’esperienza social : A partire da oggi, Facebook rende disponibile in Italia Film, una nuova funzionalità dedicata a tutti gli amanti del cinema per rendere questa passione ancora più social. Lanciata per la prima volta negli Stati Uniti e più recentemente nel Regno Unito e in Canada, Film consente di visualizzare tutti gli spettacoli cinematografici nelle vicinanze, ovunque ci si trovi, e di condividere quest’esperienza con i propri amici grazie ai molti contenuti ...

7 cose da sapere su Global Coin - la criptovaluta di Facebook : Whatsapp, Facebook e Instagram (Foto: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images) Tempo un anno e Facebook avrà una criptovaluta tutta sua, spendibile in quel gigantesco ecosistema che va da Messenger a Instagram, passando per Whatsapp. Una criptovaluta che secondo i rumors dovrebbe chiamarsi Global Coin. Ma di che progetto si tratta? E in cosa differisce dal bitCoin, la madre di tutte le criptovalute? 1. Stabilità contro volatilità La prima e più ...

Facebook - in arrivo la moneta digitale : come funziona e cosa cambierà per gli utenti : Facebook potrebbe lanciare una propria moneta digitale nel 2020. Se ne parla da tempo, ma ora sembra proprio che il gruppo guidato da Mark Zuckerberg sia vicino al lancio di GlobalCoin, la criptovaluta a cui starebbero lavorando da anni a Menlo Park. Si tratterebbe di uno stablecoin, ossia un tipo di valuta digitale ancorata al dollaro statunitense e in grado quindi di proteggersi meglio dalla volatilità e garantire maggiore sicurezza e ...

Salvini - su Facebook la foto in cui canta vittoria : “Primo partito in Italia. Grazie”. Per i primi exit poll Lega tra 27 e 30% : Dopo l’uscita dei primi exit poll, che danno la Lega tra il 27,5 e il 30,5 per cento, Matteo Salvini canta vittoria su Facebook. Anche se i seggi sono chiusi da appena mezz’ora, il vicepremier pubblica una foto in cui regge un cartello con scritto: “Primo partito in Italia. Grazie”. Il leader sta seguendo lo spoglio delle elezioni europee dalla sede della Lega a via Bellerio, a Milano. ...

"Signore se esisti resuscitalo! Perché hai voluto il mio angelo". Il messaggio della nonna su Facebook : “Signore se esisti resuscitalo!”. E’ lo struggente messaggio che affida a Facebook Tiziana Saliva, la nonna di Leonardo Russo, il bimbo di 20 mesi per la cui morti sono stati arrestati a Novara la figlia, Gaia Russo, e il compagno, Nicholas Musi. “Perché hai voluto il mio angelo? Tu ne hai tanti, restituiscimelo”, aggiunge la donna, che posta anche una canzone, ‘Resuscitami’.Quello di oggi non ...

USA : attacca Trump su Facebook e Linkedin - giudice sospeso per 6 mesi : Il giudice Michael Kwan è stato sanzionato con una sospensione di sei mesi per aver criticato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in tribunale e tramite i suoi account social. La decisione è stata presa dalla Corte Suprema dello Utah, secondo cui il giudice in questione ha iniziato nel 2016 ad attaccare l’allora candidato alla presidenza USA tramite i suoi profili Facebook e Linkedin. Si parla di “commenti sprezzanti” via social ...

Bullismo - 13enne brasiliana picchiata per post Facebook/ Giugliano - spunta video choc : Bullismo a Giugliano, vittima una 13enne brasiliana: è stata presa a schiaffi e pugni da un gruppo di coetanee, ecco il video dell'aggressione.

Bullismo - 13enne aggredita da alcune coetanee dopo un post su Facebook. Per lei 5 giorni di prognosi : L’hanno accerchiata e l’hanno colpita con schiaffi e pugni nel pomeriggio per avere scritto un post su facebook, mentre altre persone rimanevano a guardare senza fare niente. Vittima dell’aggressione è una 13enne brasiliana, in Italia da dieci anni insieme alla madre, che è stata picchiata da alcune sue coetanee, tutte italiane. È successo nel pomeriggio del 22 maggio a Giugliano, in provincia di Napoli. Sulla vicenda indagano ...

Fallimento per Mercatone Uno. I lavoratori lo hanno saputo nella notte via Facebook : Shernon Holding, la società che gestisce il marchio Mercatone Uno, è stata dichiarata fallita. Lo rende noto la Filcams-Cgil di Reggio Emilia con una nota. Davanti a numerosi negozi chiusi sono in corso presidi e sit-in dei lavoratori.I lavoratori sono venuti a conoscenza del Fallimento via Facebook nella notte: “Non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda”, ha spiegato Luca ...

Conferme ufficiali per la pubblicità su WhatsApp : i tempi di lancio svelati in summit Facebook : Non è un mistero che la pubblicità su WhatsApp giungerà ad allietare, si fa per dire, l'applicazione di messaggistica. Proprio qualche giorno fa, su OM abbiamo approfondito il discorso riportando quella che doveva essere la finestra temporale esatta per l'introduzione della certo non gradita (Almeno non a tutti) novità. In quel caso si trattava di un'indiscrezione pure riportata da una fonte autorevole come il leaker WABetaInfo. Ora, al ...