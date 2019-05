Su Amazon arriva la serie The Wilds | una nuova Lost in stile romanzo di formazione per

Amazon Counter arriva in Italia : ora i pacchi si ritirano nelle tabaccherie e nei negozi di quartiere : Amazon ha firmato l'accordo per servirsi di qualunque punto vendita SisalPay, Giunti e Fermopoint come un possibile punto di ritiro per i propri pacchi. Il servizio offerto dal gigante dell' e-commerce si chiama Amazon Counter con il quale gli utenti avranno una soluzione aggiuntiva per organizzare il ritiro dei propri prodotti, scegliendo il punto di ritiro più comodo in fase di acquisto per poi passare sul posto a ritirare il pacco senza ...