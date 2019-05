optimaitalia

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Direttamente in app, alcuni utenti testimoniano l'avvistamento della modalità notturna Delsuo meglio della modalità notturna sull'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo si parla da mesi e mesi. La funzione tanto attesa è stata avvistata e poi attivata nella beta Android dell'app da tempo ma ora ci sono determinati segnali che fanno credere ad una sua implementazione ben vicina. Come al solito, attraverso il profilo Twitter del noto leaker WABetaInfo scopriamo anche oggi qualcosa di nuovo e incredibilmente interessante. Non pochi utenti, in varie parti dell'app, avrebbero notato appunto la comparsa delle schermate nere o grigio scuro identificative proprio del. Non si tratterebbe deleffettivo della nuova funzione ma piuttosto di qualche bug presente nel servizio che mostrerebbe involontariamente e in anteprima quanto atteso, ...

OptiMagazine : Strane apparizioni del dark mode su WhatsApp, vicino il rilascio? - Socialupmag : Una storia che mette i brividi - petersistheway : RT @tfaddicted: #GoT #GameOfThrones ci è ricascato! Dopo l'apparizione del bicchierone di #Starbucks ecco una bella bottiglia d'acqua in v… -