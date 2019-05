Stefania Bonomi presenta “Il pentagramma dell’Anima” | «La musica manifesta il sublime che

domanipress

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Dopo il successo dellezioni avvenute lo scorso marzo a Milano e il 16 maggio Roma, il nuovo romanzo “IL, della giornalista milanesearriva a Parabiago (MI). Giovedì 30 maggio, infatti, presso il CAFFE’ NOVECENTOSETTE (Via Matteotti, 27 – ore 20.00, ingresso libero) l’autrice presenterà il suo secondo romanzo a un pubblico eterogeneo e curioso in attesa di scoprire l’essenza di quello già percepito come un romanzo molto “particolare”. Non sarà un’ istituzionalezione letteraria, ma un dialogo tra l’autrice e il pubblico per dar vita ai personaggi del romanzo sapientemente letti e interpretati dagli attori Angelica Pacciapaglia e Enrico Spelta, supportati dalle note di Albert Marconi che eseguirà al piano alcuni brani inediti ispirati dal romanzo. A fare da relatore ci sarà lo speaker e conduttore Andrea D’Agostino ed inoltre ...

