Stadio Roma | la società giallorossa ha cercato il coinvolgimento del Qatar DETTAGLI

La Roma valuta Fiumicino per il nuovo Stadio : Come riporta l’edizione Romana di Repubblica la Roma sta vagliando il piano B per la realizzazione del nuovo stadio, visto le difficoltà emerse con il progetto a Tor di Valle Nei giorni scorsi emissari della As Roma sono andati a fare una “scampagnata” molto interessata su terreni di proprietà del costruttore Leonardo Caltagirone lungo la Roma-Fiumicino. Aree già edificabili, già dotate di collegamenti viari e anche in ferro, sia i treni ...

Roma - per lo Stadio al vaglio anche Fiumicino : Nuovo stadio Roma Fiumicino – In casa Roma si continua a lavorare per lo stadio del futuro. Il club giallorosso, il cui progetto per lo stadio è incentrato su Tor di Valle, starebbe comunque guardando ad altre possibilità. Come riporta “La Repubblica – Roma”, una seconda area interessante per il nuovo impianto è stata identificata […] L'articolo Roma, per lo stadio al vaglio anche Fiumicino è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

La Roma - le bandiere e lo Stadio. I sogni senza ragione sono illusioni : È stato un anno difficile per il colori giallorossi. Molte illusioni e speranze sono svanite ancora una volta. Una fatale congiunzione astrale sembra aver fatto incontrare diverse circostanze negative: l’abbandono traumatico di De Rossi, il fallimento dell’obbiettivo Champions (lasciamo perdere il resto), il naufragio del nuovo stadio.Poi, beh… era il primo anno senza Francesco Totti in campo, senza quel numero 10 che ...

La storia di Christian - adolescente malato di cancro e tifoso della Roma : la polizia si presenta sotto casa e lo porta allo Stadio : Lo scorso 6 gennaio 2019 un gruppo di agenti di polizia del Reparto mobile di Roma arriva all’ospedale Umberto I con un pacco di doni da regalare ai bambini ricoverati. Nel reparto oncologico incontrano Christian, sedicenne, e nessuno di loro sa ancora che il ragazzo diventerà a breve la loro mascotte. Il giovane, malato di cancro, palesa subito la sua fede calcistica: è tifoso della Roma. Alcuni agenti, tifosi della stessa squadra, ...

Roma. De Rossi al passo d'addio - Ranieri Stadio sia in festa : Calcio, Roma. Che sia una festa, con tanto amore, per salutare il capitano. Domenica all'Olimpico contro il Parma Daniele De Rossi vestirà maglia Roma

Roma-Qatar - la trattativa : “investimento forte - lo Stadio non c’entra” : La stagione della Roma sta per andare in archivio in modo deludente, la dirigenza è già al lavoro per programmare il futuro con l’obiettivo di non commettere gli ultimi errori. Nel frattempo arrivano novità importanti, in caso di trattativa con l’As Roma il Qatar metterà in campo un “investimento forte”, è quanto spiegano all’Adnkronos fonti dell’emirato, che in precedenza hanno riferito della visita ad ...

Ovazione allo Stadio! I tifosi romanisti intonano un coro per Diletta Leotta : La Roma con il Sassuolo non è riuscita a vincere e ad agganciare la zona Champions, ma i tifosi romanisti si sono subito consolati intonando un coro per Diletta LeottaDiletta Leotta, probabilmente, ha stabilito un record. Potrebbe essere l'unica telecronista sportiva ad aver avuto una curva di tifosi che le dedicasse un intero coro. Questo, infatti, è quanto avvenuto al termine della partita di campionato di Serie A tra Sassuolo e Roma ...

Coppa Italia - scontri allo Stadio Olimpico di Roma : in fiamme un'auto dei Vigili : In duecento, per lo più tifosi laziali, si sono radunati a Roma nella zona dello Stadio Olimpico dove si sta per disputare...

Il premier Conte a 360° : “Amo la Roma - tifavo Foggia”. E sull’addio di De Rossi - sullo Stadio e sulla violenza… : In un’intervista alla Gazzetta dello Sport il premier Giuseppe Conte parla delle sue passioni sportive, in particolare di quella per il calcio. Racconta che il suo tifo per la Roma è nato “molto lentamente. Mi trasferii a Roma per gli studi universitari, ma i primi anni rimasi tiepido rispetto alle squadre Romane. Mi portavo appresso il tifo per il Foggia dell’epopea zemaniana e ancora conservavo il ricordo della ...

L’atletica sbarca a Roma : il 6 giugno torna Golden Gala a Stadio Olimpico : Roma – Una notte magica come solo lo stadio Olimpico sa reGalare. Appuntamento il 6 giugno a Roma, dalle 19.30 alle 22, per la 39esima edizione del Golden Gala – Pietro Mennea, la quarta tappa del circuito internazionale della Diamond League, che mettera’ insieme 134 medaglie olimpiche e mondiali dell’atletica leggera. “Un numero pesantissimo”, sottolinea il presidente della Fidal, Alfio Giomi, nella ...

Roma - Stadio di Domiziano : apre una mostra per insegnare l’Amore attraverso gli antichi : Una mostra particolare apre oggi, martedì 14 maggio, i battenti a Roma. Si intitola ‘L’Arte dell’Amore non violento nell’antica Roma’, il luogo è lo Stadio di Domiziano e sarà aperta fino al 6 novembre 2019. Si tratta di un vero e proprio percorso attraverso l’arte con il tema dell’erotismo al centro di tutto, un percorso dedicato alle scuole e non solo. Un modo per insegnare attraverso gli antichi l’Amore e finalizzato a combattere episodi di ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 - Jannik Sinner SHOW! Talento e carattere - sconfitto Johnson! Stadio Centrale in delirio! : Jannik Sinner si regala un sogno. Il 17enne altoatesino, numero 262 del ranking, rivelazione di questo avvio di stagione, ha compiuto una vera e propria impresa, sconfiggendo lo statunitense Steve Johnson, numero 59 ATP, con il punteggio di 1-6 6-1 7-5 in 1 ora e 53 minuti di gioco nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Una prestazione sontuosa del ragazzino italiano, per la prima volta nel Centrale di Roma e nel main draw ...

Nuovo Stadio della Roma - De Vito ai pm : «Sono incorruttibile» : De Vito è stato arrestato con il suo braccio destro, l'avvocato Camillo Mezzacapo, ritenuto quest'ultimo il presunto anello di congiunzione col mondo imprenditoriale. I due avrebbero cavalcato un ...

Stadio della Roma - De Vito ai pm : “Non sono un corrotto né corruttibile. Tutte le decisioni condivise da intero gruppo M5s” : “Non sono un corrotto né una persona corruttibile”. L’ex presidente dell’assemblea Capitolina, Marcello De Vito, ha fornito dichiarazioni spontanee ai pm della procura di Roma nel carcere di Regina Coeli, dove è rinchiuso dal 20 marzo scorso con l’accusa di corruzione nell’ambito di un filone dell’inchiesta sullo Stadio della Roma. Durante l’incontro con i magistrati, durato circa 2 ore, “ha fornito ...