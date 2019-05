Stadio Napoli | il San Paolo pronto per il 3 luglio | avanzano i lavori

Il Liverpool chiede lo Stadio al Tottenham per le amichevoli estive. Potrebbe ospitare il Napoli : Secondo quanto riportato dal Times il Liverpool sarebbe in in trattativa a Tottenham per poter utilizzare il White Hart Lane per le amichevoli estive. La richiesta si è resa necessaria perché l’Anfield ha un ricco programma di concerti tra cui quello di Bon Jovi. Sarà poi necessario del tempo per far riprendere il manto erboso del campo prima di poter disputare delle gare. Per adesso il Tottenham ha già in programma di ospitare ...

Napoli - lo Stadio nel maxi piano delle privatizzazioni : Privatizzazione stadio Napoli – Anche lo stadio San Paolo di Napoli potrebbe finire nel maxi piano di dismissione degli immobili pubblici che punta a un incasso di 950 milioni di euro entro la fine dell’anno. Come riporta “MF – Milano Finanza”, il dialogo tra gli enti locali e il ministero dell’Economia è ufficialmente iniziato con […] L'articolo Napoli, lo stadio nel maxi piano delle privatizzazioni è stato realizzato da ...

Il Napoli indica il Dall’Ara di Bologna come Stadio ufficiale per il prossimo campionato : come riportato da Calcio e Finanza la Commissione di primo grado delle Licenze Uefa ha deliberato di rilasciare la Licenza UEFA per il campionato di Calcio 2019/2010 a 16 società. La S.S.C. Napoli S.p.A. ha nominato lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, come struttura ufficiale per il campionato di Serie A. Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a. – Bologna F.C. 1909 S.p.A. – Cagliari Calcio S.p.A. – A.C.F. Fiorentina S.p.A. ...

Napoli - dal Comune : 'ADL ha saldato i debiti : ora la convenzione per lo Stadio' : A Radio CRC , è intervenuto Carmine Sgambati , presidente Commissione Sport del Comune di Napoli: 'Il rapporto tra il presidente e i napoletani non è mai stato così forte. ADL non si è mai integrato con la città, quando noi venivamo da presidenti più passionali e meno ...

A Napoli sei vai allo Stadio sei un fesso che regala soldi al Pappone : Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi. A far promesse senza mantenerle mai se non per calcolo. Il fine è solo l’utile, il mezzo ogni possibile. La posta in gioco è massima, l’imperativo è vincere Mi è tornato spesso alla mente l’incipit della famosa canzone di Frankie Hi Nrg pensando al famoso motto juventino di cui i tifosi bianconeri vanno tanto fieri: “ vincere è l’unica cosa che conta”. Sono sempre stati ...

Le notizie del giorno – Possibile rivoluzione in Serie B - lutto in casa Napoli - il nuovo Stadio dell’Atalanta : Possibile rivoluzione IN Serie B – nuovo clamoroso scandalo che riguarda il campionato di Serie B e che potrebbe portare inaspettati ribaltoni di classifica, la prossima estate sarà nuovamente caldissima per quanto riguarda i ripescaggi in Serie B. Tra scandali, ricorsi e sentenze gli ultimi mesi sono stati di vero e proprio caos per quanto riguarda il campionato cadetto e che di conseguenza ha colpito anche la Serie C, tante piazze ...

L'Universiade colora il San Paolo : lo Stadio del Napoli cambia volto : Un mix di cinque colori, con predominanza dell'azzurro per il nuovo volto dello stadio San Paolo. L'Ati, aggiudicataria dei lavori di sostituzione dei seggiolini, ha consegnato al Commissario ...

“Se la feccia vuole venire allo Stadio - deve pagare”. Le reazioni dei tifosi ai prezzi di Napoli-Cagliari : “Più che mettere le curve a 30 euro bisognerebbe fare un test psichiatrico per decidere chi fare entrare”. C’è anche questo commento tra i tanti lasciati sulla pagina Facebook del Napolista sotto la notizia dell’apertura della vendita dei biglietti per la partita del Napoli contro il Cagliari, domenica prossima. Molti tifosi sono contenti della decisione della società di aumentare i prezzi in curva. Alcuni, come Vittoria, scrivono nero su bianco ...

Aggressione shock per un calciatore del Napoli all’esterno dello Stadio Benito Stirpe - i dettagli : Clamoroso quanto successo all’esterno dello stadio Benito Stirpe. Ounas, infatti, è stato aggredito dai tifosi del Frosinone che gli hanno tentato di scippare la borsa che portava con sè. Il calciatore era uscito dalla sala stampa con alcuni tifosi del Napoli ma è stato buttato a terra da alcuni tifosi ciociari che hanno tentato di rubargli lo zaino ma sono stati respinti dal calciatore che è riuscito ad evitare così il furto. Leggi anche ...

L’Arsenal si chiede : “Come mai a Napoli i tifosi allo Stadio già un’ora prima?” : Non solo Gomorra, non solo il discutibile “Gunnorrah” con i volti di Emery e compagni in veste da gang per la presa del San Paolo. Ma anche l’omaggio ai vinti da parte dell’Arsenal che sul sito ufficiale ha pubblicato “Le quattro cose che abbiamo visto a Napoli”. Al fianco di ‘One-nil to the Arsenal’, un classico dei cori da stadio dei gunners riesumato per la partita del San Paolo dieci minuti prima del ...

Stadio Napoli - De Laurentiis : 'Vicina la Convenzione per farlo a livelli europei' : Se a Napoli porto due grattacieli alti un chilometro ne parla tutto il mondo. Sarebbe stato un grosso salto di immagine per la città, la gente è stanca di sentir parlare sempre di pistole e camorra. ...