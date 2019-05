St3pny nei guai | evasione di oltre un milione di euro di tasse

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) È finito neicon il fisco il celebre youtuber Stefano Lepri, popolare su internet con il nickname. Scoperta un'fiscale perundiIn seguito a un controllo della Guardia di Finanza è emerso che il giovane influencer 25enne toscano ha evaso in cinque anni più di undidi. Le Fiamme Gialle hanno scoperto cheaveva stipulato dei contratti ad hoc con delle agenzie pubblicitarie non adeguati alla propria professione, aggirando il fisco. La star dei videogiochi è secondo in Italia per numero di followers sulla popolare piattaforma video dove è seguito datre milioni e mezzo di persone e dove pubblica le sue esperienze personali, di videogiochi e di viaggi. Su Instagram a seguirlo sono invece due milioni di persone: numeri da capogiro che hanno spinto ad accertare la regolarità della sua attività....

Agenzia_Ansa : Evade un milione, nei guai youtuber #St3pny #ANSA - infoitinterno : Evade un milione, nei guai youtuber St3pny - Cronaca - infoitinterno : Lo youtuber St3pNy nei guai per evasione: «Un milione non dichiarato». Niente denuncia, ecco perché -