St3pny ha evaso 1 milione di euro | nei guai lo youtuber

(Di mercoledì 29 maggio 2019) "hadi": neiloStefano Lepri, 23 anni, è una star del web, il secondopiù seguito in Italia. Per cinque anni non avrebbe pagato le tasse per i compensi ottenuti grazie alle inserzioni pubblicitarie nei suoi video da milioni di click

fanpage : Lo youtuber St3pNy multato dalla Guardia di Finanza: 'Ha evaso 1 milione di euro di tasse' - Corriere : Guai per lo Youtuber St3pny: ha evaso oltre un milione di euro - sabakunomaiku : Ooh, cara Italia. Sempre tu, sempre sul pezzo. -