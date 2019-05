Spread | autunno caldo in arrivo? I pareri di 5 gestori sul rischio Italia

ilsole24ore

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Forte del successo elettorale Salvini promette tagli alle tasse per 30 miliardi ma la Commissione europea ci chiede di tenere sotto controllo. Il negoziato sulla prossima legge di bilancio si annuncia tutto in salita e l’dopo il voto è sempre più isolata in Europa. Ecco perché il secondo semestre 2019 sarà una prova del fuoco ...

