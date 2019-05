Spoiler U&D | sorpresa nella villa di Andrea Zelletta | ' C' è un' altra persona'

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Anche l'ultima edizione del trono classico di Uomini e donne (il famoso dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi) sta per volgere al termine. Nel corso della data odierna e dei giorni a seguire (30 e 31 maggio) saranno trasmesse le scelte dei tre tronisti: Giulia Cavaglià, Angela Nasti e. Le novità che interesseranno il fatidico momento saranno tante: a partire dalla messa in onda delle stesse scelte che avranno luogo presso lo studio Mediaset con una modalità innovativa: i tronisti sanciranno la fine del loro percorso sul trono scegliendo in diretta (dunque sul momento e senza alcuna possibilità, per il pubblico, di conoscere le anticipazioni circolanti in rete). Un'novità che interesserà il tronistariguarda il weekeend intrascorso insieme alle sue corteggiatrici. Come ha anticipato ufficialmente la pagina Facebook della ...

