Sondaggi europee 2019 | TP a La7 “quella della Lega una vittoria politica”

Sondaggi politici Demopolis : europee - l’analisi del voto : Sondaggi politici Demopolis: europee, l’analisi del voto Nove milioni di voti con una crescita di oltre il 60% in solo 12 mesi. È questo il bottino raccolto dalla Lega alle elezioni europee di domenica 26 maggio. Sondaggi politici Demopolis: boom Lega Come scrive l’istituto Demopolis nella sua analisi del voto, il partito di Salvini ha incrementato il proprio consenso dal 17% del 2018 al 34% odierno. Dietro il Partito Democratico ...

Elezioni Europee 2019 : cosa dicono i Sondaggi : Le Elezioni Europee sono già iniziate in alcuni Paesi, ma per i risultati bisognerà attendere la sera del 26 maggio. Intanto però è possibile conoscere i sondaggi riguardanti molti stati membri dell'Ue, ma non l'Italia, dove non è possibile pubblicare i dati delle rilevazioni nei 15 giorni precedenti al voto.Continua a leggere

Elezioni europee - il Sondaggio sotterraneo : "Quando crolla l'Unione". Onda sovranista e conto alla rovescia : Mentre la maggioranza dei residenti nelle città europee prevede un probabile crollo dell'Unione entro pochi anni (come rileva un' indagine realizzata da YouGov per conto del Council on Foreign Relations) lo stato maggiore del politicamente corretto si ostina a non voler prendere atto che tali timori

Matteo Salvini - Sondaggio Diamanti : "Effetto ultimo minuto - voto alle europee ribaltato. Rischia la Lega" : C'è una grossa incognita che pesa sul voto di domenica alle elezioni europee e che può stravolgere gli equilibri di Strasburgo e Bruxelles: è la quota di elettori indecisi. Come sottolinea un sondaggio Demos di Repubblica, fino a 2 settimane dal voto addirittura 2 elettori su 3 affermavano di non sa

Elezioni Europee 2019 : cosa dicono i Sondaggi : Le Elezioni Europee sono già iniziate in alcuni Paesi, ma per i risultati bisognerà attendere la sera del 26 maggio. Intanto però è possibile conoscere i sondaggi riguardanti molti stati membri dell'Ue, ma non l'Italia, dove non è possibile pubblicare i dati delle rilevazioni nei 15 giorni precedenti al voto.Continua a leggere

Sfiduciati alle urne. Sondaggio Swg per Huffpost sulle Elezioni Europee : Una sfiducia generale nei confronti delle istituzioni Europee e che non risparmia, paradossalmente, neanche quelle nazionali. È lo stato d’animo largamente diffuso tra gli elettori chiamati a eleggere il nuovo Parlamento Europeo, e fotografato da una indagine condotta da Swg per Huffpost e da altri cinque istituti demoscopici in sei Paesi dell’Unione: Italia, Germania, Austria, Polonia, Spagna e Francia. Dal report emerge ...

Sondaggi elettorali Francia : Europee - Le Pen allunga su Macron : Sondaggi elettorali Francia: Europee, Le Pen allunga su Macron A meno di due giorni dalle elezioni Europee, il Rassemblement National di Marine Le Pen allunga su la République en Marche del presidente Emmanuel Macron. A sostenerlo è un ultimo Sondaggio realizzato dall’Istituto Harris Interactive-Epoka per Le Figaro, secondo cui il partito euro scettico e alleato in Europa della Lega di Matteo Salvini ha guadagnato mezzo punto ...

ELEZIONI EUROPEE 2019 - IRLANDA/ Risultati in diretta : gli ultimi Sondaggi - i favoriti : Risultati ELEZIONI EUROPEE 2019 in IRLANDA: dopo Gran Bretagna e Olanda al voto uno dei Paesi più europeisti dell'Unione. ultimi sondaggi e favoriti.

Sondaggi europee 2019 : corse di cavalli clandestine - come violano la legge : Sondaggi europee 2019: corse di cavalli clandestine, come violano la legge Sondaggi europee 2019: manca ormai pochissimo al voto di domenica 26 maggio 2019 con cui l’Italia sceglierà i propri rappresentanti al Parlamento Europeo. Tra le regole in vigore, negli ultimi 15 giorni prima delle elezioni, c’è il divieto di pubblicazione dei Sondaggi. Divieto scattato il 10 maggio e valido sino a domenica 26 maggio 2019 come spiega ...

Sondaggi e "corse clandestine" : girano documenti vietati in rete - "si sa già chi vince le europee" : Nel gergo politico, le "corse di cavalli clandestine" sono i Sondaggi della vigilia elettorale. Le rilevazioni che arrivano in redazione ma che non si possono pubblicare per l'embargo pre-voto. Ma i partiti continuano a commissionarli fino all'ultimo minuto utile, e in base ai dati più freschi taran

Sondaggi elezioni europee 2019 : quanto contano gli indecisi per i risultati : Sondaggi elezioni europee 2019: quanto contano gli indecisi per i risultati Sondaggi elezioni europee: prima del blackout, diverse indagini statistiche hanno provato a stimare la percentuale di elettori ancora indecisi sull’andare a votare e, soprattutto, su quale partito scegliere, in occasione del prossimo voto per l’Europarlamento. Sondaggi elezioni europee: 5-8 milioni di italiani ancora indecisi Per esempio, secondo una ...

Sondaggi elettorali Germania : Europee - Cdu prima al 29% - AFD al 13% : Sondaggi elettorali Germania: Europee, Cdu prima al 29%, AFD al 13% Ad una settimana dall’appuntamento con le elezioni Europee, la Cdu rimane stabile al primo posto nelle intenzioni di voto registrate da Emnid per Bild am Sonntag. Secondo il Sondaggio, i democristiani restano fermi al 29% in vantaggio di tredici punti sull’alleato di governo SPD. Sondaggi elettorali Germania: affluenza al 77% I socialisti dovranno ...

Sondaggi europee 2019 : Euromedia “notizie magistratura alterano l’affluenza” : Sondaggi europee 2019: Euromedia “notizie magistratura alterano l’affluenza” Sondaggi europee 2019: Ghisleri “notizie magistratura alterano l’affluenza” Sondaggi europee: Alessandra Ghisleri di nuovo ospite della trasmissione di La7 L’aria che tira; in vista delle elezioni europee, la direttrice di Euromedia si sofferma sulle ultime tensioni sorte tra i partiti che reggono la maggioranza di governo. La Ghisleri poi passa ad ...

Sondaggi elettorali Regno Unito : Europee - Brexit Party al 35% : Sondaggi elettorali Regno Unito: Europee, Brexit Party al 35% A pochi giorni dalle elezioni Europee, il Brexit Party consolida il suo primato nel Regno Unito. Secondo l’ultima rilevazione elaborata da YouGov, il partito di Nigel Farage raccoglie il 35% dei consensi. Più del doppio dei laburisti dati al 15% e addirittura quasi il quadruplo in più dei conservatori sprofondati al 9%. Un vero e proprio scossone politico che può avere ...