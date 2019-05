Soffocata da caramella | muore bimba di 2 anni

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Una bambina di 2è mortada una: è accaduto a Roma. La piccola è stata soccorsa in gravi condizioni sabato dal 118. E’ arrivata intubata in codice rosso al policlinico Umberto I, dove è deceduta. Ricoverata in terapia intensiva pediatrica, i medici hanno cercato in tutti i modi di salvarla. I genitori hanno deciso di donare gli organi. Sconvolti i genitori, che gestiscono una tabaccheria e che hanno un’altra figlia di 6. I funerali si terranno domani alle 11 nella chiesa dei Santi Sette Fondatori a Piazza Salerno. Ieri è morto un altro bambino a Roma, di 10 mesi, mentre dormiva in un asilo nido privato in zona Appio-Tuscolana, probabilmente per cause naturali. L'articolodadi 2Meteo Web.

