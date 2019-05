Smartphone senza notch | i migliori da comprare

Xiaomi Redmi K20 Pro : un super Smartphone con schermo senza cornici : Da Redmi un nuovo smartphone di fascia alta con ben 8 GB di Ram e ampio schermo AMOLED da 6,39 pollici

Vodafone propone Smartphone Huawei e Samsung a rate senza anticipo : Vodafone Italia ha dato il via ad una nuova iniziativa rivolta ad alcuni clienti a cui offerta la possibilità di acquistare alcuni smartphone a rate e senza anticipo L'articolo Vodafone propone smartphone Huawei e Samsung a rate senza anticipo proviene da TuttoAndroid.

Cosa vuol dire avere uno Smartphone Huawei senza Google : Come il Big Ben di Enzo Tortora ai tempi del glorioso Portobello televisivo, Google ha detto “stop!”. Tecnologia | Di Tom's Hardware per il Fatto. Huawei: per chi ha già uno smartphone Android non cambia nulla, servizi e aggiornamenti saranno regolari Nel conflitto tecnico, economico e politico che vede contrapposti Washington e Pechino – dopo le bombe atomiche nei confronti ...

Vera catastrofe per Smartphone Huawei e Honor senza più aggiornamenti e Play Store - come diventeranno i dispositivi : Non è una bufala ma una Vera e propria "disgrazia" che si abbatte su smartphone Huawei e Honor. Questo ultimi non beneficeranno più degli aggiornamenti di sistema maggiori ma neanche di quelli mensili di sicurezza e addirittura neanche accederanno al Play Store Google e a tanti altri servizi Android nel futuro: uno stravolgimento in negativo senz'altro per l'azienda ma anche per tutti coloro che posseggono un dispositivo del produttore. Tutta ...

Creata un’app per Smartphone che “sente” la presenza di un’infezione all’orecchio : In un futuro non lontano lo smartphone potrebbe diagnosticare un tipo di infezione all’orecchio dei bambini. Un gruppo di ricercatori dell’Università di Washington, infatti, ha sviluppato un’applicazione per smartphone capace di individuare i segnali dell’otite media con versamento. L’app è facile da usare, ma ricordiamo che non dispensa dalla necessità di rivolgersi a uno specialista qualificato, e non ha la valenza di una ...

Un’azienda propone Smartphone Android ricondizionati senza i servizi Google : Android e Google solitamente vanno di pari passo ma alcuni preferiscono non mettere tutti i loro dati a disposizione del colosso di Mountain View L'articolo Un’azienda propone smartphone Android ricondizionati senza i servizi Google proviene da TuttoAndroid.

Britney Spears senza Smartphone - è giallo sui suoi profili social : Si continua a parlare in questi giorni di Britney Spears, recentemente dimessa da una clinica psichiatrica dopo un periodo di cura di un mese dopo essersi rifiutata di prendere degli psicofarmaci. La cantante era entrata nella struttura di comune accordo con il padre, nonché suo conservatore legale.L'artista non sarebbe attualmente in possesso di un suo smartphone, ma solo di un cellulare che non ha la possibilità di connettersi al web. ...

Smartphone Android per tutte le tasche nelle nuove offerte Vodafone senza rate : Vodafone propone diversi Smartphone Android in offerta per tutto il mese di maggio: ecco modelli in promozione, prezzi e metodi di acquisto. L'articolo Smartphone Android per tutte le tasche nelle nuove offerte Vodafone senza rate proviene da TuttoAndroid.

Lo Smartphone Redmi con Snapdragon 855 avrà un rapporto prezzo/prestazioni senza rivali : Lu Weibing, General Manager di Redmi, afferma che il prossimo flagship. che monterà uno Snapdragon 855, sarà il re per quanto riguarda il rapporto prezzo/prestazioni. L'articolo Lo smartphone Redmi con Snapdragon 855 avrà un rapporto prezzo/prestazioni senza rivali proviene da TuttoAndroid.

Smartphone senza notch : i migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori Smartphone senza notch presenti sul mercato. Da quando è stato introdotto da Apple sull’iPhone X, il notch è stato sicuramente un trend tra i produttori, anche leggi di più...

Wiko View 2 Pro Qwant è il primo Smartphone Android in Europa senza il motore di ricerca di Google preinstallato : Wiko è il primo produttore a presentare uno smartphone Android senza il motore di ricerca di Google preinstallato. L'articolo Wiko View 2 Pro Qwant è il primo smartphone Android in Europa senza il motore di ricerca di Google preinstallato proviene da TuttoAndroid.