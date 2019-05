Slow Food lancia #RunningForClimate in Groenlandia | un’impresa estrema

Slow Food : alla scoperta del patrimonio gastronomico dell’Europa centrale : Venezia (Italia), Dubrovnik (Croazia), Brno (Repubblica Ceca), Kecskemét (Ungheria), e Cracovia (Polonia), le cinque città coinvolte nel progetto, sono state mappate per individuare i prodotti più rappresentativi del patrimonio gastronomico locale. Brno ha scelto la mela Panenské Ceské, una varietà particolarmente resistente e saporita, dotata di ottima conservabilità e adatta al consumo diretto. La Croazia punta sulla Malvasia di Dubrovnik, un ...

La Convenzione sulla diversità biologica dell’ONU e Slow Food insieme per la Giornata mondiale della biodiversità : La Convenzione sulla diversità biologica (CBD) è lieta di avere Slow Food come partner per la Giornata mondiale della biodiversità di quest’anno, il 22 maggio. Tema per il 2019 è Our Biodiversity, Our Food, Our Health proprio per sottolineare la stretta interdipendenza esistente tra la biodiversità, i sistemi alimentari e la salute umana, toccando gli aspetti della diversità biologica e culturale più tangibili nella vita quotidiana delle persone ...

Giornata mondiale delle api : Slow Food lancia la campagna Slow Bees : Circa il 75% delle coltivazioni alimentari dipende dall’impollinazione animale. Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), oggi le colonie di api sono soggette a livelli di estinzione che sono da 100 a 1000 volte più elevati del normale. La responsabilità? Dell’uomo e dall’uso e abuso di pesticidi in agricoltura. Per far fronte a questi dati allarmanti, in occasione della Giornata mondiale delle api, ...

San Marco prima comunità Slow Food Fvg : 'Da allora è iniziato un percorso di partecipazione dei cittadini e di sperimentazione di nuove forme di economia locale, basate sulla sostenibilità ambientale e sulla solidarietà', spiega Massimo ...

Genova : istituzioni - scienza ed economia del mare insieme a Slow Food per lanciare buone pratiche : È stata inaugurata stamattina la nona edizione di Slow Fish, a Genova fino a domenica 12 maggio, la manifestazione internazionale dedicata al pesce e alle risorse del mare, organizzata da Slow Food e Regione Liguria con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, del Comune di Genova e con il sostegno della Camera di Commercio di ...

Slow Food Empolese Valdelsa scrive ai candidati sindaco : 'Quali impegni su agricoltura e inquinamento?' : Gli effetti sono oggi più che mai all'attenzione del mondo per il ripetersi di episodi metereologici drammatici che interessano direttamente le persone ma anche il mondo economico ed i rapporti tra ...

Olio - il Lazio è presidio Slow Food per la varietà Itrana : Roma, 15 apr., askanews, - Altro riconoscimento per la qualità olearia della regione Lazio con il riconoscimento dell'azienda Antiche Terre Pacella a presidio Slow Food, associazione internazionale no ...

Enna - Festival della Sostenibilità - WWF - Slow Food - AIAB - CEA Von Humboldt declinano linvito a partecipare : Entrando nel merito della organizzazione e delle dichiarazioni varie ci sarebbe piaciuto parlare di economia circolare e non certo di "raccolta e smaltimento dei rifiuti" così come dichiarato dal Dr. ...