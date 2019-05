Sky Italia | accordo con Hic Mobile per lo sviluppo del mobile advertising

Mondiali Under 20 - Italia-Giappone su Sky e Rai : Dove vedere Italia Giappone Under 20 in Tv e streaming – L’Italia è arrivata al Mondiale Under 20 con buone prospettive e i fatti stanno per ora confermando questa idea. La nostra Nazionale, infatti, ha già ottenuto dopo le prime due gare la qualificazione matematica agli ottavi di finale dopo sole due gare disputate, ma ora […] L'articolo Mondiali Under 20, Italia-Giappone su Sky e Rai è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

MotoGP - GP Italia 2019 : orari e programma su Sky e TV8. Dirette - differite e streaming : Archiviato l’appuntamento di Le Mans il Motomondiale è pronto per spostarsi nel Bel Paese. Sul circuito toscano del Mugello andrà in scena il GP d’Italia appuntamento sul suolo Italiano, appuntamento sempre ricco di emozioni e spettacolo visto l’immenso calore e sostegno da parte del pubblico di casa. Occhi puntati soprattutto sui beniamini di casa Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci e Franco Morbidelli in ...

Master of Photography 2019 - su Sky Arte la quarta stagione del talent più internazionale della tv italiana : Torna l'unico talent dedicato alla fotografia, tra i più difficili da raccontare - televisivamente parlando -, ma tra i più affascinanti, sul piano puramente visivo: pArte questa sera, 28 maggio 2019, alle 21.15 su Sky Arte (120 e 400 di Sky), la quarta edizione di Master of Photography, che ritrova Oliviero Toscani in giuria.prosegui la letturaMaster of Photography 2019, su Sky Arte la quarta stagione del talent più internazionale della ...

Negli Stati Uniti è andato in onda un documentario di due ore su Game of Thrones - che in Italia sarà trasmesso su Sky Atlantic il 3 giugno : La sera del 26 maggio è andato in onda Negli Stati Uniti, HBO, il documentario Game of Thrones: The Last Watch, che in Italia sarà trasmesso su Sky Atlantic il 3 giugno alle 21.15. Il documentario, mandato in onda una settimana

Motomondiale - GP Italia Mugello 2019 : come vederlo in tv e streaming. Orari e programma della settimana su Sky e TV8 : Mancano quattro giorni alla prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019, sesta tappa stagionale del Motomondiale. Il tour europeo del massimo circuito a due ruote fa tappa al Mugello per il primo dei due appuntamenti previsti sul suolo nostrano nell’arco del campionato (il secondo è in programma a settembre a Misano). I protagonisti più attesi ed acclamati dal pubblico Italiano sono sicuramente Valentino Rossi e ...

Mondiali Under 20 - Ecuador-Italia in chiaro e su Sky : Dove vedere Ecuador Italia Under 20 in tv e streaming – Seconda gara del Mondiale Under 20 per l’Italia, che dopo l’esordio vincente con il Messico sfida l’Ecuador. I sudamericani hanno pareggiato con il Giappone nella prima sfida, motivo per cui un risultato positivo consentirebbe all’Italia di proiettarsi agli ottavi di finale della competizione. Dove […] L'articolo Mondiali Under 20, Ecuador-Italia in ...

L’Agcom ha multato Sky Italia per 2 - 4 milioni di euro per aver alterato l’offerta del suo pacchetto Sky Calcio senza avvisare gli utenti : L’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha multato Sky per 2,4 milioni di euro per aver alterato l’offerta del suo pacchetto Sky Calcio, senza avvertire gli utenti che l’avevano già sottoscritto. Per la stagione calcistica 2018/2019, infatti, Sky aveva perso i

Vedere Sky Go all’estero e fuori dall’Italia : Se avete un abbonamento Sky ed usufruite del comodissimo servizio Sky Go ma vi trovate fuori dall’Italia, allora avrete notato l’impossibilità di accedere a questo servizio. Avete ragione ad essere innervositi, del resto è un leggi di più...

Mondiali Under 20 - Italia-Messico su Sky Sport : Si avvicina il debutto dell’Italia ai Mondiali Under 20 in programma in Polonia: la prima partita in cui saranno impegnati gli azzurri è prevista nella giornata di domani contro il Messco. La nostra Nazionale punta a partire con il massimo risultato per fare il possibile per proseguire il percorso nel torneo e accedere agli ottavi […] L'articolo Mondiali Under 20, Italia-Messico su Sky Sport è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Game of Thrones - gli ascolti del finale di serie in Italia e USA. E’ record per HBO e Sky : ascolti Game of Thrones: i dati del sesto episodio, finale di serie. record in USA, è l’episodio più visto di sempre su HBO.ascolti Game of Thrones 8×06. – Il finale di serie di Game of Thrones farà parlare di se ancora per tanto tempo (qui la nostra recensione). L’episodio è andato in onda su HBO negli Stati Uniti, domenica e in Italia in contemporanea su Sky Atlantic. Vediamo quindi i dati d’ascolto.In ItaliaPer ora sono ...

Giro d'Italia - tappa 14 Saint Vincent-Courmayeur : arrivo in salita a Skyway Monte Bianco : Nella giornata di sabato 25 maggio 2019 si affronterà la 14ª tappa al 102° Giro d’Italia. Si tratterà della frazione di 131 Km da Saint-Vincent a Courmayeur. I corridori giungeranno in cima allo Skyway Monte Bianco dopo aver scalato altri 4 GPM. Sarà grande battaglia tra gli uomini di classifica, con quelli maggiormente attardati chiamati ad attaccare per mettere in difficoltà la maglia rosa. Ci si attenderà spettacolo di pubblico, per assistere ...

Internazionali Italia di Tennis Roma 2019 al via su Sky Sport : Su Sky Sport, da domenica 12, a domenica 19 maggio, in diretta da Roma il meglio del Tennis mondiale maschile per la 76esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, il cui titolo è detenuto dallo spagnolo Rafael Nadal. E da quest’anno, grazie all’accordo con SuperTennis, Sky Sport – Official Broadcaster del torneo maschile -trasmetterà anche due quarti di finale, le semifinali e la finale del torneo ...